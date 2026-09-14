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Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) виниловая пластинка

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Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 1
Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 2
Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 3
Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 4
Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 5
Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 6
Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 7
Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Come Ahead
Жанр
Alternative Rock
Версия издания
цветной винил, лимитированное
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 1
  • Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 2
  • Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 3
  • Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 4
  • Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 5
  • Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 6
  • Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 7
  • Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 950 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732998
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964059243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Come Ahead
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ready To Go Home, Love Insurrection, Heal Yourself, Innocent Money, Melancholy Man, Love Ain't Enough, Circus Of Life, False Flags, Deep Dark Waters, The Centre Cannot Hold, Settlers Blues
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) виниловая пластинка

«Come Ahead» — 12-й альбом шотландской рок-группы Primal Scream. 11 новых песен, среди которых основатель и бессменный вокалист группы Бобби Гиллеспи готовится выпустить некоторые из самых личных песен в карьере. Издание на серебристом виниле. Процесс написания песен для «Come Ahead» начался в 2019 году, когда Бобби Гиллеспи понятия не имел, будет ли он записывать еще один альбом Primal Scream. Впервые текст предшествовал музыке, позволяя повествованию занять центральное место. Гиллеспи написал песни соло с акустической гитарой, испытывая быстрые всплески вдохновения. Такой подход в сочетании с поддержкой продюсера Дэвида Холмса привел к новому творческому направлению. В сотрудничестве с Холмсом и гитаристом Primal Scream Эндрю Иннесом альбом был завершен в Белфасте, Лондоне и Лос-Анджелесе. Гиллеспи прямо не указывает на всеобъемлющую концепцию альбома, но конфликт, как внутренний, так и внешний, является повторяющейся темой во всех треках. Это также отражено в названии альбома «Come Ahead», агрессивность и уверенность чувствуются на новом альбоме Primal Scream.



Теги товара: Indie

Отзывы о товаре Primal Scream - Come Ahead (Silver) (4099964059243) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4099964059243]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2024
Исполнитель
Primal Scream
Альбом (сингл)
Come Ahead
Жанр
Alternative Rock
Трек-лист
Ready To Go Home, Love Insurrection, Heal Yourself, Innocent Money, Melancholy Man, Love Ain't Enough, Circus Of Life, False Flags, Deep Dark Waters, The Centre Cannot Hold, Settlers Blues
Развернуть
Версия издания
цветной винил, лимитированное
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
серебристый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
«Come Ahead» — 12-й альбом шотландской рок-группы Primal Scream. 11 новых песен, среди которых основатель и бессменный вокалист группы Бобби Гиллеспи готовится выпустить некоторые из самых личных песен в карьере. Издание на серебристом виниле. Процесс написания песен для «Come Ahead» начался в 2019 году, когда Бобби Гиллеспи понятия не имел, будет ли он записывать еще один альбом Primal Scream. Впервые текст предшествовал музыке, позволяя повествованию занять центральное место. Гиллеспи написал песни соло с акустической гитарой, испытывая быстрые всплески вдохновения. Такой подход в сочетании с поддержкой продюсера Дэвида Холмса привел к новому творческому направлению. В сотрудничестве с Холмсом и гитаристом Primal Scream Эндрю Иннесом альбом был завершен в Белфасте, Лондоне и Лос-Анджелесе. Гиллеспи прямо не указывает на всеобъемлющую концепцию альбома, но конфликт, как внутренний, так и внешний, является повторяющейся темой во всех треках. Это также отражено в названии альбома «Come Ahead», агрессивность и уверенность чувствуются на новом альбоме Primal Scream.


Теги товара: Indie
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