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5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка

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5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 1
5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 2
5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 3
5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 4
5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 5
5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 6
5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 7
5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 8
5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 9
5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ten Years After
Альбом (сингл)
A Space In Time
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • 5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 1
  • 5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 2
  • 5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 3
  • 5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 4
  • 5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 5
  • 5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 6
  • 5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 7
  • 5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 8
  • 5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 9
  • 5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - фото 10
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
5 450 руб. 
Начислим 192 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 652450
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка
5 450 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516097753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ten Years After
Альбом (сингл)
A Space In Time
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
One Of These Days, Here They Come, I'd Love To Change The World, Over The Hill, Baby Won't You Let Me Rock 'N' Roll You, Once There Was A Time, Let The Sky Fall, Hard Monkeys, I've Been There Too, Uncle Jam, One Of These Days, Here They Come, I'd Love To Change The World, Over The Hill, Baby Won't You Let Me Rock 'N' Roll You, Once There Was A Time, Let The Sky Fall, Hard Monkeys, I've Been There Too, Uncle Jam
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара 5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Of These Days, Here They Come, I'd Love To Change The World, Over The Hill, Baby Won't You Let Me Rock 'N' Roll You, Once There Was A Time, Let The Sky Fall, Hard Monkeys, I've Been There Too, Uncle Jam, One Of These Days, Here They Come, I'd Love To Change The World, Over The Hill, Baby Won't You Let Me Rock 'N' Roll You, Once There Was A Time, Let The Sky Fall, Hard Monkeys, I've Been There Too, Uncle Jam

Отзывы о товаре 5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Chrysalis
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Chrysalis
Barcode
[5060516097753]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2023
Исполнитель
Ten Years After
Альбом (сингл)
A Space In Time
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
One Of These Days, Here They Come, I'd Love To Change The World, Over The Hill, Baby Won't You Let Me Rock 'N' Roll You, Once There Was A Time, Let The Sky Fall, Hard Monkeys, I've Been There Too, Uncle Jam, One Of These Days, Here They Come, I'd Love To Change The World, Over The Hill, Baby Won't You Let Me Rock 'N' Roll You, Once There Was A Time, Let The Sky Fall, Hard Monkeys, I've Been There Too, Uncle Jam
Развернуть
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Великобритания
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: One Of These Days, Here They Come, I'd Love To Change The World, Over The Hill, Baby Won't You Let Me Rock 'N' Roll You, Once There Was A Time, Let The Sky Fall, Hard Monkeys, I've Been There Too, Uncle Jam, One Of These Days, Here They Come, I'd Love To Change The World, Over The Hill, Baby Won't You Let Me Rock 'N' Roll You, Once There Was A Time, Let The Sky Fall, Hard Monkeys, I've Been There Too, Uncle Jam
Самовывоз
Доставка
Отзывы


5060516097753, Ten Years After, A Space In Time (Half Speed) виниловая пластинка - купить по цене 5450 руб. в интернет-магазине КотоФото. На карточке товара Вы можете посмотреть подробное описание, характеристики и фото. Заказать товар можно на сайте, добавив в корзину, или позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Доступен самовывоз и доставка.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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