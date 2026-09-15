Описание товара Foo Fighters - The Essential (0196587329419) виниловая пластинка

«The Essential Foo Fighters» - альбом хитов, выпущенный 28 октября 2022 года американской рок-группой Foo Fighters. Он входит в серию The Essential компании Sony Music. Это был первый релиз Foo Fighters после смерти барабанщика группы Тейлора Хокинса 25 марта 2022 года. Foo Fighters — американская альтернативная рок-группа, образованная бывшим участником рок-группы Nirvana, Дейвом Гролом в 1995 году. Название позаимствовано из сленга американских лётчиков. Летчики, служившие в послевоенной Германии, рассказывали, что неоднократно наблюдали в воздухе яркие неопознанные объекты. Американцы назвали их “foo fighters” (“foo” — это переиначенное на английский манер французское слово “feu”, что означает “огонь”), т. е. огненные истребители. Если бы не смерть Кобейна, я думаю, никаких Foo Fighters сейчас бы не было. Я наверняка остался бы тем, кем я был, и по сей день стучал бы на барабанах в Nirvana. Ну, может быть, выпустил бы пару синглов на каком-нибудь независимом лейбле, и все. Мне всегда хотелось быть просто музыкантом из группы Курта, - отвечает обычно Дейв Грол на вопрос о том, что было бы, если бы не трагическая смерть Курта Кобейна в апреле 94-го года. Конечно же, для многих он навсегда останется барабанщиком Nirvana (особенно для тех матерых гранжеров, которые недовольно морщатся от откровенно попсового звучания Foo Fighters), поэтому Дейв старался и старается по сей день сделать все возможное, чтобы отвоевать свое место под солнцем и доказать всем свою состоятельность как композитора, вокалиста и лидера группы.