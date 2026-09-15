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Foo Fighters - The Essential (0196587329419) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Foo Fighters - The Essential (0196587329419) виниловая пластинка

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Виниловая пластинка Foo Fighters, The Essential (0196587329419) - фото 1
Виниловая пластинка Foo Fighters, The Essential (0196587329419) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
  • Виниловая пластинка Foo Fighters, The Essential (0196587329419) - фото 1
  • Виниловая пластинка Foo Fighters, The Essential (0196587329419) - фото 2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 910 руб. 
Начислим 144 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 615790
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Foo Fighters - The Essential (0196587329419) виниловая пластинка
3 910 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Foo Fighters - The Essential (0196587329419) виниловая пластинка

«The Essential Foo Fighters» - альбом хитов, выпущенный 28 октября 2022 года американской рок-группой Foo Fighters. Он входит в серию The Essential компании Sony Music. Это был первый релиз Foo Fighters после смерти барабанщика группы Тейлора Хокинса 25 марта 2022 года. Foo Fighters — американская альтернативная рок-группа, образованная бывшим участником рок-группы Nirvana, Дейвом Гролом в 1995 году. Название позаимствовано из сленга американских лётчиков. Летчики, служившие в послевоенной Германии, рассказывали, что неоднократно наблюдали в воздухе яркие неопознанные объекты. Американцы назвали их “foo fighters” (“foo” — это переиначенное на английский манер французское слово “feu”, что означает “огонь”), т. е. огненные истребители. Если бы не смерть Кобейна, я думаю, никаких Foo Fighters сейчас бы не было. Я наверняка остался бы тем, кем я был, и по сей день стучал бы на барабанах в Nirvana. Ну, может быть, выпустил бы пару синглов на каком-нибудь независимом лейбле, и все. Мне всегда хотелось быть просто музыкантом из группы Курта, - отвечает обычно Дейв Грол на вопрос о том, что было бы, если бы не трагическая смерть Курта Кобейна в апреле 94-го года. Конечно же, для многих он навсегда останется барабанщиком Nirvana (особенно для тех матерых гранжеров, которые недовольно морщатся от откровенно попсового звучания Foo Fighters), поэтому Дейв старался и старается по сей день сделать все возможное, чтобы отвоевать свое место под солнцем и доказать всем свою состоятельность как композитора, вокалиста и лидера группы.

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание
«The Essential Foo Fighters» - альбом хитов, выпущенный 28 октября 2022 года американской рок-группой Foo Fighters. Он входит в серию The Essential компании Sony Music. Это был первый релиз Foo Fighters после смерти барабанщика группы Тейлора Хокинса 25 марта 2022 года. Foo Fighters — американская альтернативная рок-группа, образованная бывшим участником рок-группы Nirvana, Дейвом Гролом в 1995 году. Название позаимствовано из сленга американских лётчиков. Летчики, служившие в послевоенной Германии, рассказывали, что неоднократно наблюдали в воздухе яркие неопознанные объекты. Американцы назвали их “foo fighters” (“foo” — это переиначенное на английский манер французское слово “feu”, что означает “огонь”), т. е. огненные истребители. Если бы не смерть Кобейна, я думаю, никаких Foo Fighters сейчас бы не было. Я наверняка остался бы тем, кем я был, и по сей день стучал бы на барабанах в Nirvana. Ну, может быть, выпустил бы пару синглов на каком-нибудь независимом лейбле, и все. Мне всегда хотелось быть просто музыкантом из группы Курта, - отвечает обычно Дейв Грол на вопрос о том, что было бы, если бы не трагическая смерть Курта Кобейна в апреле 94-го года. Конечно же, для многих он навсегда останется барабанщиком Nirvana (особенно для тех матерых гранжеров, которые недовольно морщатся от откровенно попсового звучания Foo Fighters), поэтому Дейв старался и старается по сей день сделать все возможное, чтобы отвоевать свое место под солнцем и доказать всем свою состоятельность как композитора, вокалиста и лидера группы.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Foo Fighters - The Essential (0196587329419) виниловая пластинка - данный товар вы можете купить по цене 3910 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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