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Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка

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Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 1
Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 2
Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 3
Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 4
Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 5
Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 6
Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 7
Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
King Of The Kill
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 1
  • Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 2
  • Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 3
  • Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 4
  • Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 5
  • Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 6
  • Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 7
  • Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712130
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Характеристики

Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759175261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
King Of The Kill
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
King of the Kill, 21, Bliss, Second to None, Hell is a War, Annihilator, Fiasco, The Box, Bad Child, In the Blood, Speed, Catch the Wind
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: King of the Kill, 21, Bliss, Second to None, Hell is a War, Annihilator, Fiasco, The Box, Bad Child, In the Blood, Speed, Catch the Wind

Отзывы о товаре Annihilator - King Of The Kill (4029759175261) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
EAR MUSIC
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Ear Music
Barcode
[4029759175261]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Annihilator
Альбом (сингл)
King Of The Kill
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
King of the Kill, 21, Bliss, Second to None, Hell is a War, Annihilator, Fiasco, The Box, Bad Child, In the Blood, Speed, Catch the Wind
Развернуть
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: King of the Kill, 21, Bliss, Second to None, Hell is a War, Annihilator, Fiasco, The Box, Bad Child, In the Blood, Speed, Catch the Wind
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