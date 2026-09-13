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Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка

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Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 1
Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 2
Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 3
Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 4
Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 5
Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 6
Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 7
Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 8
Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 9
Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 10
Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Impossible Princess
Жанр
Indie Rock
Версия издания
лимитированное, цветной винил
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 1
  • Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 2
  • Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 3
  • Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 4
  • Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 5
  • Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 6
  • Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 7
  • Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 8
  • Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 9
  • Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 10
  • Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 712271
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Характеристики

Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538816594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Impossible Princess
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Too Far, Cowboy Style, Some Kind Of Bliss, Did It Again, Breathe, Say Hey, Drunk, I Don't Need Anyone, Jump, Limbo, Through The Years, Dreams
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Размеры в упаковке, см
32х32х4
Вес, г.
300

Описание товара Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Too Far, Cowboy Style, Some Kind Of Bliss, Did It Again, Breathe, Say Hey, Drunk, I Don't Need Anyone, Jump, Limbo, Through The Years, Dreams

Отзывы о товаре Kylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816594) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
BMG
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
BMG
Barcode
[4050538816594]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2022
Исполнитель
Kylie Minogue
Альбом (сингл)
Impossible Princess
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
Too Far, Cowboy Style, Some Kind Of Bliss, Did It Again, Breathe, Say Hey, Drunk, I Don't Need Anyone, Jump, Limbo, Through The Years, Dreams
Развернуть
Версия издания
лимитированное, цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
фиолетовый
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Германия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Too Far, Cowboy Style, Some Kind Of Bliss, Did It Again, Breathe, Say Hey, Drunk, I Don't Need Anyone, Jump, Limbo, Through The Years, Dreams
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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