Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
Краткий, дерзкий и максимально концентрированный релиз от группы Гудтаймс. «Пиковый кайф» — это 7 треков на стыке панк-рока, ска и гаражного звука с духовой секцией, тяжёлыми риффами и элементами электроники. Альбом сочетает фирменную иронию группы с экспериментальными аранжировками и ураганной энергией. Идеальный выбор для тех, кто ищет звук без компромиссов и жанровых границ. "Пиковый Кайф" - пятый студийный альбом группы Гудтаймс, выпущенный в 2023 году. По словам исполнителя это первая часть альбома, в которой представлены семь композиций в стилях ска и панк. В записи приняли участие приглашенные артисты, такие как Голос Омерики. Издание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Гудтаймс - костромская рок-группа, которая играет музыку в стиле ска-панк с духовыми инструментами. Она была основана в середине 2000-х годов и состоит из шести участников: вокалиста Артема Шарова, барабанщика Алексея Сухарникова, гитариста Никиты Хмиловца, басиста Андрея Зайцева, саксофониста Александра Торшина и трубача Антона Багомедова. Группа известна своими веселыми и безбашенными песнями, полными иронии. Среди популярных треков можно выделить "Маракасы", "Синие бойцы", "Анжела", "Императрицы и князья". Группа также сотрудничала с другими артистами. Например, они записали "Грустные песни" с Татьяной Булановой, "Никита" - с Юлией Коган, бывшей вокалисткой Ленинграда, и "Пора смириться"- с Чачей Ивановым из НАИВ. Гудтаймс также участвовали в различных фестивалях и концертах, деля сцену с такими известными российскими рок-группами, как Пилот и Louna.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 360 руб.1090 руб. в СплитLana Del Rey - Chemtrails Over The Country Club (0602435497808) ...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитDream Theater - A Dramatic Tour Of Events - Select Board Mixes (...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитBorknagar - Borknagar (0194399135815) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe Magnetic Fields - Quickies (V7) (Box) (0075597922080) винило...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe Head And The Heart - Living Mirage: The Complete Recordings ...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитJoni Mitchell - Live At Canterbury House 1967 (0603497846672) ви...
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитOld 97's - Fight Songs (0081227892487) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 380 руб.1095 руб. в СплитThe War On Drugs - I Don't Live Here Anymore (coloured) (0075678...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитSantana - Supernatural (coloured) (0198028292313) виниловая плас...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитAvenged Sevenfold, The Stage (0602557109788) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитThe Beastie Boys - Solid Gold Hits (0094634466714) виниловая пла...
-
В наличииЦена 4 390 руб.1098 руб. в СплитOh Wonder - 22 Make (0602438343478) виниловая пластинка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
Отзывы о товаре Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка