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Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка

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Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка - фото 1
Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка - фото 2
Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка - фото 3
Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка - фото 4
Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка - фото 5
Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Гудтаймс
Альбом (сингл)
Пиковый Кайф
Жанр
панк
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка - фото 1
  • Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка - фото 2
  • Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка - фото 3
  • Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка - фото 4
  • Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка - фото 5
  • Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 520 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 717941
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Характеристики

Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297808805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Гудтаймс
Альбом (сингл)
Пиковый Кайф
Жанр
панк
Трек-лист
Dance, Стандартная Вечерняя Пробежка, Почему Он, А Не Я?, Pussy, День Матери, Вампир Ты Ничего Не Понимаешь
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка

Краткий, дерзкий и максимально концентрированный релиз от группы Гудтаймс. «Пиковый кайф» — это 7 треков на стыке панк-рока, ска и гаражного звука с духовой секцией, тяжёлыми риффами и элементами электроники. Альбом сочетает фирменную иронию группы с экспериментальными аранжировками и ураганной энергией. Идеальный выбор для тех, кто ищет звук без компромиссов и жанровых границ. "Пиковый Кайф" - пятый студийный альбом группы Гудтаймс, выпущенный в 2023 году. По словам исполнителя это первая часть альбома, в которой представлены семь композиций в стилях ска и панк. В записи приняли участие приглашенные артисты, такие как Голос Омерики. Издание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Гудтаймс - костромская рок-группа, которая играет музыку в стиле ска-панк с духовыми инструментами. Она была основана в середине 2000-х годов и состоит из шести участников: вокалиста Артема Шарова, барабанщика Алексея Сухарникова, гитариста Никиты Хмиловца, басиста Андрея Зайцева, саксофониста Александра Торшина и трубача Антона Багомедова. Группа известна своими веселыми и безбашенными песнями, полными иронии. Среди популярных треков можно выделить "Маракасы", "Синие бойцы", "Анжела", "Императрицы и князья". Группа также сотрудничала с другими артистами. Например, они записали "Грустные песни" с Татьяной Булановой, "Никита" - с Юлией Коган, бывшей вокалисткой Ленинграда, и "Пора смириться"- с Чачей Ивановым из НАИВ. Гудтаймс также участвовали в различных фестивалях и концертах, деля сцену с такими известными российскими рок-группами, как Пилот и Louna.



Теги товара: Панк-рок, Цветной винил

Отзывы о товаре Гудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Союз Мьюзик
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Союз Мьюзик
Barcode
[4610297808805]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Гудтаймс
Альбом (сингл)
Пиковый Кайф
Жанр
панк
Трек-лист
Dance, Стандартная Вечерняя Пробежка, Почему Он, А Не Я?, Pussy, День Матери, Вампир Ты Ничего Не Понимаешь
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
красный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Россия
Описание
Краткий, дерзкий и максимально концентрированный релиз от группы Гудтаймс. «Пиковый кайф» — это 7 треков на стыке панк-рока, ска и гаражного звука с духовой секцией, тяжёлыми риффами и элементами электроники. Альбом сочетает фирменную иронию группы с экспериментальными аранжировками и ураганной энергией. Идеальный выбор для тех, кто ищет звук без компромиссов и жанровых границ. "Пиковый Кайф" - пятый студийный альбом группы Гудтаймс, выпущенный в 2023 году. По словам исполнителя это первая часть альбома, в которой представлены семь композиций в стилях ска и панк. В записи приняли участие приглашенные артисты, такие как Голос Омерики. Издание 2025 года представлено на виниле черного цвета. Гудтаймс - костромская рок-группа, которая играет музыку в стиле ска-панк с духовыми инструментами. Она была основана в середине 2000-х годов и состоит из шести участников: вокалиста Артема Шарова, барабанщика Алексея Сухарникова, гитариста Никиты Хмиловца, басиста Андрея Зайцева, саксофониста Александра Торшина и трубача Антона Багомедова. Группа известна своими веселыми и безбашенными песнями, полными иронии. Среди популярных треков можно выделить "Маракасы", "Синие бойцы", "Анжела", "Императрицы и князья". Группа также сотрудничала с другими артистами. Например, они записали "Грустные песни" с Татьяной Булановой, "Никита" - с Юлией Коган, бывшей вокалисткой Ленинграда, и "Пора смириться"- с Чачей Ивановым из НАИВ. Гудтаймс также участвовали в различных фестивалях и концертах, деля сцену с такими известными российскими рок-группами, как Пилот и Louna.


Теги товара: Панк-рок, Цветной винил
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