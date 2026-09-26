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The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка

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The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 1
The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 2
The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 3
The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 4
The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 5
The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 6
The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 7
The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 8
The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 9
The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 10
The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Conspiracy Of One
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 1
  • The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 2
  • The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 3
  • The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 4
  • The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 5
  • The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 6
  • The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 7
  • The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 8
  • The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 9
  • The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 10
  • The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб. 
Начислим 154 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 617313
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка
4 670 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507484088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Conspiracy Of One
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка

Conspiracy Of One - юбилейное ремастированное переиздание студийного альбом коллектива The Offspring, первоначально выпущенного в 2000 году. Conspiracy Of One дебютировал под номером 9 на американском чарте Billboard 200, продав более 125 000 копий за первую неделю продаж. Были выпущены синглы Original Prankster, Want You Bad и Million Miles Away. Альбом получил статус платиного от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний через месяц после выпуска, несмотря на то, что он не был так успешен как Americana 1998 года. Релиз представлен на черном виниле. Содержит бонусный трек Huck it. The Offspring - американская калифорнийская панк-рок-группа, основанная в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, ударник Пит Парада, а с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H2O Тодд Морс. В течение долгого времени (с 1986 по 2003 год) на ударных в группе играл Рон Уэлти. С самого создания The Offspring и до недавнего времени в группе участвовал бас-гитарист Грег Крисел. Копии альбомов проданы количеством в 40 миллионов по всему миру. The Offspring считается одной из самых продаваемых панк-рок групп за всё время.



Теги товара: Панк-рок

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Характеристики
Бренд
Universal Music Group
Тип товара
Виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Universal Music
Barcode
[0602507484088]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2000
Исполнитель
The Offspring
Альбом (сингл)
Conspiracy Of One
Жанр
Панк-рок
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Ограниченный тираж
да
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Поддержка карт памяти
виниловая пластинка
Габариты в упаковке (ШхВхГ)
32x32x1 см
Страна производитель
Китай
Описание
Conspiracy Of One - юбилейное ремастированное переиздание студийного альбом коллектива The Offspring, первоначально выпущенного в 2000 году. Conspiracy Of One дебютировал под номером 9 на американском чарте Billboard 200, продав более 125 000 копий за первую неделю продаж. Были выпущены синглы Original Prankster, Want You Bad и Million Miles Away. Альбом получил статус платиного от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний через месяц после выпуска, несмотря на то, что он не был так успешен как Americana 1998 года. Релиз представлен на черном виниле. Содержит бонусный трек Huck it. The Offspring - американская калифорнийская панк-рок-группа, основанная в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, ударник Пит Парада, а с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H2O Тодд Морс. В течение долгого времени (с 1986 по 2003 год) на ударных в группе играл Рон Уэлти. С самого создания The Offspring и до недавнего времени в группе участвовал бас-гитарист Грег Крисел. Копии альбомов проданы количеством в 40 миллионов по всему миру. The Offspring считается одной из самых продаваемых панк-рок групп за всё время.


Теги товара: Панк-рок
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Отзывы


The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка - по цене 4670 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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