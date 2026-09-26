The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара The Offspring - Conspiracy Of One (0602507484088) виниловая пластинка
Conspiracy Of One - юбилейное ремастированное переиздание студийного альбом коллектива The Offspring, первоначально выпущенного в 2000 году. Conspiracy Of One дебютировал под номером 9 на американском чарте Billboard 200, продав более 125 000 копий за первую неделю продаж. Были выпущены синглы Original Prankster, Want You Bad и Million Miles Away. Альбом получил статус платиного от Американской ассоциации звукозаписывающих компаний через месяц после выпуска, несмотря на то, что он не был так успешен как Americana 1998 года. Релиз представлен на черном виниле. Содержит бонусный трек Huck it. The Offspring - американская калифорнийская панк-рок-группа, основанная в 1984 году. В настоящее время в её состав входят вокалист и гитарист Декстер Холланд, гитарист Кевин Вассерман, ударник Пит Парада, а с 2009 года с ними гастролирует гитарист из группы H2O Тодд Морс. В течение долгого времени (с 1986 по 2003 год) на ударных в группе играл Рон Уэлти. С самого создания The Offspring и до недавнего времени в группе участвовал бас-гитарист Грег Крисел. Копии альбомов проданы количеством в 40 миллионов по всему миру. The Offspring считается одной из самых продаваемых панк-рок групп за всё время.
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Теги товара: Панк-рок
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Теги товара: Панк-рок
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