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Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) виниловая пластинка

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Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) - фото 2
Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) - фото 3
Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) - фото 4
Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) - фото 5
Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Morrissey
Альбом (сингл)
Make-Up Is A Lie
Жанр
Indie Rock
Версия издания
цветной винил
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) - фото 1
  • Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) - фото 2
  • Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) - фото 3
  • Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) - фото 4
  • Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) - фото 5
  • Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 737230
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Характеристики

Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[93624829799]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Morrissey
Альбом (сингл)
Make-Up Is A Lie
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
You’re Right, It’s Time, Make-Up Is A Lie, Notre-Dame, Amazona, Headache, Boulevard, Zoom Zoom the Little Boy, The Night Pop Dropped, Kerching Kerching, Lester Bangs, Many Icebergs Ago, The Monsters of Pig Alley
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Morrissey - Make-Up Is A Lie (Blue) (93624829799) виниловая пластинка

Легендарный певец и автор песен Моррисси возвращается со своим долгожданным 14-м сольным альбомом, первым за более чем 5 лет. Альбом также знаменует его возвращение на лейбл Sire Records где выходили ранние сольные альбомы Моррисси и, конечно же, каталог The Smiths. Моррисси по праву признан одним из величайших авторов текстов песен своего поколения и чрезвычайно влиятельной фигурой в поп-музыке за последние более чем 40 лет. Альбом Make-Up Is A Lie был записан во Франции и включает 11 новых песен, каждая из которых, несомненно, станет классикой в ??дискографии Моррисси. Превосходная кавер-версия песни « Amazona » группы Roxy Music завершает этот альбом из 12 треков. « Make-Up Is A Lie », заглавная композиция альбома, является первым синглом и идеально подходит для знакомства с заразительными ритмами, мелодиями и текстами, которые проходят красной нитью через весь альбом. Легионы поклонников Моррисси по всему миру с энтузиазмом примут этот альбом.



Теги товара: Цветной винил

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Характеристики
Бренд
Warner
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Warner
Barcode
[93624829799]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2026
Исполнитель
Morrissey
Альбом (сингл)
Make-Up Is A Lie
Жанр
Indie Rock
Трек-лист
You’re Right, It’s Time, Make-Up Is A Lie, Notre-Dame, Amazona, Headache, Boulevard, Zoom Zoom the Little Boy, The Night Pop Dropped, Kerching Kerching, Lester Bangs, Many Icebergs Ago, The Monsters of Pig Alley
Развернуть
Версия издания
цветной винил
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
синий
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австралия
Описание
Легендарный певец и автор песен Моррисси возвращается со своим долгожданным 14-м сольным альбомом, первым за более чем 5 лет. Альбом также знаменует его возвращение на лейбл Sire Records где выходили ранние сольные альбомы Моррисси и, конечно же, каталог The Smiths. Моррисси по праву признан одним из величайших авторов текстов песен своего поколения и чрезвычайно влиятельной фигурой в поп-музыке за последние более чем 40 лет. Альбом Make-Up Is A Lie был записан во Франции и включает 11 новых песен, каждая из которых, несомненно, станет классикой в ??дискографии Моррисси. Превосходная кавер-версия песни « Amazona » группы Roxy Music завершает этот альбом из 12 треков. « Make-Up Is A Lie », заглавная композиция альбома, является первым синглом и идеально подходит для знакомства с заразительными ритмами, мелодиями и текстами, которые проходят красной нитью через весь альбом. Легионы поклонников Моррисси по всему миру с энтузиазмом примут этот альбом.


Теги товара: Цветной винил
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