Sanctuary - Into The Mirror Black (0194397976014) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.10.2020
Исполнитель
Sanctuary
Альбом (сингл)
INTO THE MIRROR BLACK (30TH ANNIVERSARY)
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 670 руб.
В наличии
Код товара: 388085
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 670 руб.
- Гарантия производителя
Покупая в КотоФото – вы защищены от подделок! Все товары, которые вы можете найти на нашем сайте, поставляются в Россию только с официальным оформлением ( EAC - ранее РосТест )
Наш интернет-магазин является официальным представителем всех брендов, которые вы можете найти в нашем каталоге.
На все товары установлены международные гарантийные обязательства. Они действуют в России и странах ЕАС в сервисных центрах, адреса которых вы можете найти в гарантийном свидетельстве на купленный Вами товар или на официальном сайте производителя товара.
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397976014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.10.2020
Исполнитель
Sanctuary
Альбом (сингл)
INTO THE MIRROR BLACK (30TH ANNIVERSARY)
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Sanctuary - Into The Mirror Black (0194397976014) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Future Tense
|A2
|Taste Revenge
|A3
|Long Since Dark
|A4
|Epitaph
|B1
|Eden Lies Obscured
|B2
|The Mirror Black
|B3
|Seasons Of Destruction
|B4
|One More Murder
|B5
|Communion
|C1
|Future Tense
|C2
|I Am Insane
|C3
|Mirror Black
|D1
|Eden Lies Obscured
|D2
|Seasons Of Destruction
|D3
|Die For My Sins
|D4
|Future Tense
|E1
|White Rabbit
|E2
|Taste Revenge
|E3
|Long Since Dark
|F1
|Sanctuary
|F2
|One More Murder
|F3
|Battle Angels
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитPatricia Kaas - Sexe Fort (Lp,Lim Ed White Vinyl)( Music On Viny...
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитDepeche Mode - Speak & Spell (0889853299911) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитThe Police - Outlandos D'Amour (0082839475310) виниловая пластин...
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитBritney Spears - Britney (coloured) (0196587791414) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитTom Waits - Heart Of Saturday Night (8714092756616) виниловая пл...
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в Сплит3700477835422, London, Julie, Love For Sale (coloured) виниловая...
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитPaul McCartney - McCartney II (0602557567571) виниловая пластинк...
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитАрия - Армагеддон (4680068802998) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитKylie Minogue - Impossible Princess (Violet Marbled) (4050538816...
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитГудтаймс - Пиковый Кайф (4610297808805) виниловая пластинка
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитАрия - Армагеддон. Перезагрузка (2Lp) (4680068801984) виниловая ...
-
В наличииЦена 4 440 руб.1110 руб. в СплитАрия - Крещение Огнем. Перезагрузка (2Lp) (4680068801991) винило...
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Sony Music
Barcode
[0194397976014]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
09.10.2020
Исполнитель
Sanctuary
Альбом (сингл)
INTO THE MIRROR BLACK (30TH ANNIVERSARY)
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Развернуть
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Gatefold
Буклет в комплекте
да
Страна производитель
США
Track List
|A1
|Future Tense
|A2
|Taste Revenge
|A3
|Long Since Dark
|A4
|Epitaph
|B1
|Eden Lies Obscured
|B2
|The Mirror Black
|B3
|Seasons Of Destruction
|B4
|One More Murder
|B5
|Communion
|C1
|Future Tense
|C2
|I Am Insane
|C3
|Mirror Black
|D1
|Eden Lies Obscured
|D2
|Seasons Of Destruction
|D3
|Die For My Sins
|D4
|Future Tense
|E1
|White Rabbit
|E2
|Taste Revenge
|E3
|Long Since Dark
|F1
|Sanctuary
|F2
|One More Murder
|F3
|Battle Angels
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Sanctuary - Into The Mirror Black (0194397976014) виниловая пластинка - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 4670 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Отзывы о товаре Sanctuary - Into The Mirror Black (0194397976014) виниловая пластинка