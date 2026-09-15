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Seasick Steve - Keepin' The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Seasick Steve - Keepin' The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка

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Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 1
Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 2
Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 3
Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 4
Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 5
Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 6
Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 7
Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Keepin' The Horse Between Me And The Ground
Жанр
Rhythm & Blues
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 1
  • Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 2
  • Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 3
  • Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 4
  • Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 5
  • Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 6
  • Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 7
  • Seasick Steve - Keepin&#039; The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 680 руб. 
Начислим 138 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 692479
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Seasick Steve - Keepin' The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка
3 680 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
There's A Dead Skunk Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
There's A Dead Skunk
Barcode
[0190296992360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Keepin' The Horse Between Me And The Ground
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Keep That Horse Between You And The Ground, Walkin' Blues, Bullseye, Gypsy Blood, Shipwreck Love, Hell, What A Thang, Grass Is Greener, Don't Take It Away, Lonely Road, Hard Knocks, Maybe I Might, Gentle On My Kind, Ride, Everybody's Talkin', Walkin' Man, Southern Biscuits, Gonna Get There, Signed D.C., I'm So Lonesome
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Seasick Steve - Keepin' The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Keep That Horse Between You And The Ground, Walkin' Blues, Bullseye, Gypsy Blood, Shipwreck Love, Hell, What A Thang, Grass Is Greener, Don't Take It Away, Lonely Road, Hard Knocks, Maybe I Might, Gentle On My Kind, Ride, Everybody's Talkin', Walkin' Man, Southern Biscuits, Gonna Get There, Signed D.C., I'm So Lonesome

Отзывы о товаре Seasick Steve - Keepin' The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
There's A Dead Skunk Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
There's A Dead Skunk
Barcode
[0190296992360]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2016
Исполнитель
Seasick Steve
Альбом (сингл)
Keepin' The Horse Between Me And The Ground
Жанр
Rhythm & Blues
Трек-лист
Keep That Horse Between You And The Ground, Walkin' Blues, Bullseye, Gypsy Blood, Shipwreck Love, Hell, What A Thang, Grass Is Greener, Don't Take It Away, Lonely Road, Hard Knocks, Maybe I Might, Gentle On My Kind, Ride, Everybody's Talkin', Walkin' Man, Southern Biscuits, Gonna Get There, Signed D.C., I'm So Lonesome
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: Keep That Horse Between You And The Ground, Walkin' Blues, Bullseye, Gypsy Blood, Shipwreck Love, Hell, What A Thang, Grass Is Greener, Don't Take It Away, Lonely Road, Hard Knocks, Maybe I Might, Gentle On My Kind, Ride, Everybody's Talkin', Walkin' Man, Southern Biscuits, Gonna Get There, Signed D.C., I'm So Lonesome
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Seasick Steve - Keepin' The Horse Between Me And The Ground (0190296992360) виниловая пластинка - по цене 3680 руб. в интернет-магазине КотоФото. Подробная информация находится на карточке товара - описание, характеристики, фото. Забрать заказ можно из пунктов самовывоза или оформить доставку на дом. Если останутся вопросы, звоните - 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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