Peter Gabriel - Plays Live (0884108006177) виниловая пластинка
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Plays Live
Жанр
Зарубежный поп-рок
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб.
В наличии
Код товара: 665062
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4 730 руб.
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Характеристики
Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108006177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Plays Live
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Rhythm Of The Heat, I Have The Touch, Not One Of Us, Family Snapshot, D.I.Y., The Family And The Fishing Net, Intruder, I Go Swimming, San Jacinto, Solsbury Hill, No Self Control, I Don't Remember, Shock The Monkey, Humdrum, On The Air, Biko
Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Peter Gabriel - Plays Live (0884108006177) виниловая пластинка
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Rhythm Of The Heat, I Have The Touch, Not One Of Us, Family Snapshot, D.I.Y., The Family And The Fishing Net, Intruder, I Go Swimming, San Jacinto, Solsbury Hill, No Self Control, I Don't Remember, Shock The Monkey, Humdrum, On The Air, Biko
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Caroline Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
2 LP
Лэйбл
Caroline
Barcode
[0884108006177]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2020
Исполнитель
Peter Gabriel
Альбом (сингл)
Plays Live
Жанр
Зарубежный поп-рок
Трек-лист
The Rhythm Of The Heat, I Have The Touch, Not One Of Us, Family Snapshot, D.I.Y., The Family And The Fishing Net, Intruder, I Go Swimming, San Jacinto, Solsbury Hill, No Self Control, I Don't Remember, Shock The Monkey, Humdrum, On The Air, Biko
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Версия издания
стандартное
Ремастированное издание
да
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
США
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: The Rhythm Of The Heat, I Have The Touch, Not One Of Us, Family Snapshot, D.I.Y., The Family And The Fishing Net, Intruder, I Go Swimming, San Jacinto, Solsbury Hill, No Self Control, I Don't Remember, Shock The Monkey, Humdrum, On The Air, Biko
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Теги товара: Поп-музыка
Купить Peter Gabriel - Plays Live (0884108006177) виниловая пластинка - по цене 4730 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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