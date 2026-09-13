Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Stratovarius - Fright Night (coloured) (8719262040274) виниловая пластинка
LP — ограниченный тираж 180-граммового полупрозрачного красного винила. Включает вставку с текстами песен. Тираж всего 666 пронумерованных экземпляров. Fright Night — дебютный альбом влиятельной финской пауэр-метал группы Stratovarius включающий синглы « Future Shock », « Witch-Hunt », « Black Night » и « Night Screamer ». Группа была образована в 1982 году и с тех пор выпустила более пятнадцати студийных и концертных альбомов. Альбом был написан одним лишь основателем, гитаристом Тимо Толкки который покинул группу в 2008 году, и считается очень важной частью их обширной дискографии. Fright Night доступен ограниченным тиражом в 666 пронумерованных копий на полупрозрачном красном виниле и включает в себя вкладыш с текстами песен.
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