Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Black Sabbath - Vol.4 (5414939920813) виниловая пластинка
Четвертый студийный альбом культовых британцев, записанный в калифорнийских горах Бель-Эйр, стал поворотной точкой в их творчестве. Отказавшись от частичной импровизационности предыдущих работ, группа создала более сложные и разнообразные композиции, сохранив при этом свою фирменную мрачную атмосферу. "Wheels of Confusion/The Straightener" открывает пластинку почти психоделическим восьмиминутным эпиком, демонстрируя новый уровень музыкальной зрелости. "Tomorrow's Dream" представляет собой идеальный образец тяжелого, но мелодичного саббатовского звучания, в то время как "Supernaut" с его культовым риффом Тони Айомми стал одной из самых кавершируемых композиций в истории метала. Особое место занимает инструментальная "Laguna Sunrise" — неожиданный акустический эксперимент, показывающий многогранность коллектива. Запись знаменита также своей историей создания — музыканты практически жили в студии, не прекращая работу над материалом, что в итоге привело к колоссальным финансовым затратам и проблемам с лейблом.
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Теги товара: Black Sabbath
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