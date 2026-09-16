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Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка

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Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 1
Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 2
Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 3
Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 4
Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 5
Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 6
Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 7
Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
The Screaming Of The Valkyries
Жанр
Зарубежный метал
Версия издания
стандартное
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
  • Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 1
  • Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 2
  • Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 3
  • Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 4
  • Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 5
  • Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 6
  • Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 7
  • Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - фото 8
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 730 руб. 
Начислим 170 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 711624
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка
4 730 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0810166860802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
The Screaming Of The Valkyries
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
To Live Deliciously, Demagoguery, The Trinity Of Shadows, Non Omnis Moriar, White Hellebore, You Are My Nautilus, Malignant Perfection, Sanguine Draculae, When Misery Was A Stranger
Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка

Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: To Live Deliciously, Demagoguery, The Trinity Of Shadows, Non Omnis Moriar, White Hellebore, You Are My Nautilus, Malignant Perfection, Sanguine Draculae, When Misery Was A Stranger

Отзывы о товаре Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка




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Характеристики
Бренд
Napalm Records
Тип товара
Виниловая пластинка
Тип носителя
виниловая пластинка
Формат издания
LP
Лэйбл
Napalm Records
Barcode
[0810166860802]
Тип издания
12 дюймов
Дата релиза
2025
Исполнитель
Cradle Of Filth
Альбом (сингл)
The Screaming Of The Valkyries
Жанр
Зарубежный метал
Трек-лист
To Live Deliciously, Demagoguery, The Trinity Of Shadows, Non Omnis Moriar, White Hellebore, You Are My Nautilus, Malignant Perfection, Sanguine Draculae, When Misery Was A Stranger
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Версия издания
стандартное
ТНВЭД
8523809900
Цвет винила
черный
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Упаковка издания
Carton Sleeve
Страна производитель
Австрия
Описание
Лицензионное издание, выпущенное на виниле. В альбом вошли следующие композиции: To Live Deliciously, Demagoguery, The Trinity Of Shadows, Non Omnis Moriar, White Hellebore, You Are My Nautilus, Malignant Perfection, Sanguine Draculae, When Misery Was A Stranger
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Купить Cradle Of Filth - The Screaming Of The Valkyries (0810166860802) виниловая пластинка - по цене 4730 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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