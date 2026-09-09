Evora, Cesaria, Miss Perfumado (0190758538716) виниловая пластинка
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
4 750 руб.
В наличии
Код товара: 184875
|
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
|
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
4 750 руб.
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Коллекция EVORA, CESARIA
Коллекция EVORA, CESARIA
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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300
Описание товара Evora, Cesaria, Miss Perfumado (0190758538716) виниловая пластинка
Track List
|A1
|Sodade
|4:51
|A2
|Bia
|4:11
|A3
|Cumpade Ciznone
|3:14
|A4
|Direito Di Nasce
|4:40
|B1
|Luz Dum Estrela
|4:24
|B2
|Angola
|4:28
|B3
|Miss Perfumado
|4:29
|C1
|Vida Tem Um So Vida
|5:36
|C2
|Morabeza
|4:21
|C3
|Recordai
|4:27
|D1
|Lua Nha Testemunha
|6:19
|D2
|Barbincor
|3:59
|D3
|Tortura
|3:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Track List
|A1
|Sodade
|4:51
|A2
|Bia
|4:11
|A3
|Cumpade Ciznone
|3:14
|A4
|Direito Di Nasce
|4:40
|B1
|Luz Dum Estrela
|4:24
|B2
|Angola
|4:28
|B3
|Miss Perfumado
|4:29
|C1
|Vida Tem Um So Vida
|5:36
|C2
|Morabeza
|4:21
|C3
|Recordai
|4:27
|D1
|Lua Nha Testemunha
|6:19
|D2
|Barbincor
|3:59
|D3
|Tortura
|3:57
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
Купить Evora, Cesaria, Miss Perfumado (0190758538716) виниловая пластинка - по цене 4750 руб. в Санкт-Петербурге с доставкой или самовывозом. Заказ можно оформить на нашем сайте kotofoto.ru или по телефону 8(812)426-98-99. Вы можете забрать товар в одном из пунктов самовывоза в Санкт-Петербурге или оформить доставку на дом в удобное для Вас время.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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