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Evora, Cesaria, Cabo Verde (0190758538518) виниловая пластинка купить виниловую пластинку в Санкт-Петербурге, цены на винил
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Evora, Cesaria, Cabo Verde (0190758538518) виниловая пластинка

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Evora, Cesaria, Cabo Verde (0190758538518) виниловая пластинка
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 270 руб. 
Начислим 116 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 184873
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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Evora, Cesaria, Cabo Verde (0190758538518) виниловая пластинка
3 270 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней
Коллекция EVORA, CESARIA
filter_none Товар входит в коллекцию EVORA, CESARIA

Коллекция EVORA, CESARIA


Характеристики

Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Размеры в упаковке, см
32х32х2
Вес, г.
300

Описание товара Evora, Cesaria, Cabo Verde (0190758538518) виниловая пластинка

Track List

A1Tchintchirote3:13
A2Sabine Larga'm3:06
A3Partida6:15
A4Sangue De Beirona3:33
B1Apocalipse6:21
B2Mar E Morada De Sodade5:59
B3Bo E Di Meu Cretcheu3:39
C1Coragem Irmon6:26
C2Quem Bo E2:19
C3Regresso3:33
C4Zebra6:15
D1Mae Velha4:44
D2Pe Di Boi2:38
D3Ess Pais4:23

Отзывы о товаре Evora, Cesaria, Cabo Verde (0190758538518) виниловая пластинка




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Sony music
Тип товара
Виниловая пластинка
Сохранность конверта
Still Sealed (SS)
Сохранность винила
Still Sealed (SS)
Описание

Track List

A1Tchintchirote3:13
A2Sabine Larga'm3:06
A3Partida6:15
A4Sangue De Beirona3:33
B1Apocalipse6:21
B2Mar E Morada De Sodade5:59
B3Bo E Di Meu Cretcheu3:39
C1Coragem Irmon6:26
C2Quem Bo E2:19
C3Regresso3:33
C4Zebra6:15
D1Mae Velha4:44
D2Pe Di Boi2:38
D3Ess Pais4:23
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Evora, Cesaria, Cabo Verde (0190758538518) виниловая пластинка – стоимость товара 3270 руб. от магазина КотоФото. Уточнить детали по товару можно по 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Вы можете заказать товар с доставкой, либо оформить самовывоз.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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