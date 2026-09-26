4050538689426, Garbage, Beautiful Garbage виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара 4050538689426, Garbage, Beautiful Garbage виниловая пластинка
Beautiful Garbage - третий студийный альбом группы Garbage, вышедший в 2001 году. Альбом возглавил хит-парад Billboard 200, а также занял первую строчку хит-парада Австралии, попав также в Топ-10 альбомов года по версии журнала Rolling Stone. Юбилейное к 20-летию выхода альбома ремастированное переиздание на двойном тяжёлом чёрном виниле в разворотном конверте. Garbage - американская рок-группа, сформированная в 1994 году в городе Мэдисон (штат Висконсин). В состав группы вошли шотландская вокалистка Ширли Мэнсон, а также американские музыканты и продюсеры: Стив Маркер, Дюк Эриксон, Бутч Виг. Коллектив получил наибольшую популярность в 90-е годы, во многом благодаря выразительному вокалу, смелым музыкальным экспериментам и необычным аранжировкам. Пластинки Garbage разошлись тиражом более 17 миллионов копий. Коллектив имеет несколько международных наград, а также несколько раз номинировался на премию Грэмми.
Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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Смотрите также: Виниловые пластинки, AC/DC, Deep Purple, Pink Floyd, Led Zeppelin, Depeche Mode, Iron Maiden, Scorpions, Linkin Park, The Beatles, Queen, Metallica
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