Walter Trout - Common Ground (Translucent Green) (8719262041103) виниловая пластинка
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Характеристики
Описание товара Walter Trout - Common Ground (Translucent Green) (8719262041103) виниловая пластинка
2LP — полупрозрачный зелёный винил 180 г, включает вкладыш с текстами песен, юбилейное издание к 15-летию, 1000 индивидуально пронумерованных экземпляров. Включает вкладыш с текстами песен. После выхода в 2010 году альбом Уолтера Траута « Common Ground» вернулся на винил — впервые в формате двух виниловых пластинок. Этот высоко оцененный критиками альбом американского блюзового гитариста, певца и автора песен достиг 6-го места в чарте Billboard Blues, а также произвел фурор в британских чартах. Альбом представляет собой коллекцию мощных, эмоционально насыщенных песен, включая, среди прочего, треки «Maybe A Fool» «Common Ground» и «Her Other Man» . Продюсером «Common Ground» выступил легендарный продюсер и лауреат премии «Грэмми» Джон Портер известный по работе с такими иконами блюза, как Би Би Кинг и Бадди Гай . В записи приняли участие первоклассные музыканты Кенни Аронофф Джеймс «Хатч» Хатчинсон и Джон Клири каждый из которых привнес глубину и мастерство в динамичные аранжировки.
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