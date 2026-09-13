Чайный набор Kitfort КТ-6736
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Чайный набор
Мощность, Вт
1530
Объем, л
0
Цвет
черный, прозрачный
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
397х220х263
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
3 920 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709191
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Чайный набор
Вращение на подставке
да
Длина, м
22
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6736
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1530
Объем, л
0
Цвет
черный, прозрачный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
397х220х263
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
42х24х24
Вес, кг.
3.1
Описание товара Чайный набор Kitfort КТ-6736
Чайный набор КТ-6736 состоит из чайника, заварочного чайника с фильтром и базы. Набор позволяет вскипятить воду до выбранной температуры, а также заварить не только чай, но и кофе с помощью специального режима подогрева.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
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Бренд
Тип товара
Чайный набор
Вращение на подставке
да
Длина, м
22
Дополнительная информация
индикатор уровня воды
Дополнительные функции
поддержание температуры
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6736
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1530
Объем, л
0
Цвет
черный, прозрачный
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
стекло
Подсветка
да
Терморегулятор
да
Длина сетевого шнура
0.7
Заварочный чайник
да
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
397х220х263
Страна производитель
Китай
Чайный набор КТ-6736 состоит из чайника, заварочного чайника с фильтром и базы. Набор позволяет вскипятить воду до выбранной температуры, а также заварить не только чай, но и кофе с помощью специального режима подогрева.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, металлические, большие, бесшумные, премиум класса, белые, серые, российского производства, в ретро стиле
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