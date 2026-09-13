Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Электрочайники
Мощность, Вт
1200
Объем, л
0.8
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Габариты (ВxГxШ), мм
294х167х202
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
2 830 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 709137
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Характеристики
Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
16.7
Дополнительная информация
индикатор работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6760
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1200
Объем, л
0.8
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
294х167х202
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
23х20х19
Вес, кг.
1.3
Описание товара Чайник электрический для варки кофе Kitfort КТ-6760
Чайник Kitfort КТ-6760 создан для приготовления кофе в кемексе и пуровере. Изогнутый носик обеспечивает равномерное поступление воды, что важно для идеального напитка. А благодаря мощности в 1200 Вт, он подходит для домов со старой проводкой.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, черные
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Бренд
Тип товара
Электрочайники
Вращение на подставке
да
Длина, м
16.7
Дополнительная информация
индикатор работы
Дополнительные функции
автоотключение
Дополнительный цвет
серебро
Защита
блокировка включения без воды, отключение при снятии с подставки
Основной цвет
черный
Прочее
индикация включения
Рисунок на корпусе
нет
Серия
КТ-6760
Развернуть
Страна производства
Китай
Мощность, Вт
1200
Объем, л
0.8
Комплектация
чайник, подставка, документация, упаковка
Тип нагревательного элемента
закрытый
Материал корпуса
металл/пластик
Подсветка
нет
Терморегулятор
нет
Длина сетевого шнура
0.7
Съемная крышка
да
Габариты (ВxГxШ), мм
294х167х202
Страна производитель
Китай
Чайник Kitfort КТ-6760 создан для приготовления кофе в кемексе и пуровере. Изогнутый носик обеспечивает равномерное поступление воды, что важно для идеального напитка. А благодаря мощности в 1200 Вт, он подходит для домов со старой проводкой.
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, черные
Смотрите также: Винные шкафы, Кипятильники, Соковыжималки, Термопоты, Электрочайники, недорогие, 1.5 л, 2 л, стеклянные, с терморегулятором, с подсветкой, с заварочным чайником, большие, бесшумные, премиум класса, стеклянные с подсветкой
Теги товара: металлические, черные
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