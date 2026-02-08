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Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium

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Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 1
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 2
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 3
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 4
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 5
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 6
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 7
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 8
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 9
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 10
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 11
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 12
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 13
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 14
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 15
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 16
Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 3
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  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
16 580 руб.  25 490 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708310
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Время работы в режиме ожидания
698
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium

Смартфон TECNO — это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Благодаря мощной начинке и надежной защите он станет отличным выбором для тех, кто ищет высокое качество за разумные деньги. Особенности устройства: - **Бренд**: Надежность и качество от компании Tecno - **Гарантия**: 12 месяцев на все компоненты - **Bluetooth**: Версия 5.2, обеспечивающая быструю и стабильную связь с беспроводными устройствами - **Вес**: Легкий и компактный, всего 179 грамм - **Влагозащита**: Корпус с защитой от влаги по стандарту IP66, что делает его устойчивым к пыли и брызгам - **Хранение данных**: Встроенная память объемом 256 Гб предоставляет достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео - **Экран**: Большой 6,78-дюймовый дисплей для яркой и насыщенной картинки - **Батарея**: Емкость 5200 мА·ч гарантирует продолжительную работу устройства без необходимости частой подзарядки - **SIM-карты**: Поддерживает использование двух SIM-карт для удобства в путешествиях и разделения рабочих и личных контактов - **Камеры**: Две основные камеры для качественных снимков и видео - **Производительность**: Восьмиядерный процессор в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую скорость работы даже при многозадачности - **Материал**: Легкий и прочный пластиковый корпус - **Операционная система**: Работает на базе ОС Android, предоставляя доступ ко всем современным приложениям и сервисам Этот смартфон станет вашим надежным помощником в работе и развлечениях, гарантируя удобство и надежность в любой ситуации.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 40 8/256Gb Titanium

Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Баранов Андрей

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон! жена давно пользуется этой маркой, решили подарить маме телефон этой же марке, но чуть поновее. Мамы в восторге. Отклик у телефона отличный, камера прекрасно снимает! Всё интуитивно понятно. Переносим данные на новый телефон и радуемся! Шикарное приобретение. Отдельное спасибо за качественную доставку! Оба телефона были доставлены просто прекрасно!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон,цена качество имеет место быть,фото хорошего качества, пол-года в использовании, нет претензий, всё работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Качество снимков отличное. Особенно в вечернее время. Прям фото и видео радует. Благодарю.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Фёдор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон. Покупал маме взамен Poco m5s. Этот в разы шустрее и мощнее
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Соломахин Алексей

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат. Далеко не первый мой телефон данной марки,спасибо, что поддерживаете оптимальный баланс цена-качество
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел телефон вовремя. Упакованная в пленку коробка в отличном состоянии. Дома открыли, все замечательно, телефон работает. Дочь в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок маме. очень понравился. в семье это второй телефон данной линейки.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон супер! Соотношение цена-качество. Легкий, быстрый, камера превосходная, аккумулятор держит заряд отлично, заряжается быстро. Внешний вид супер. Чехол в подарок. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел целый, полный комлект, запустился без проблем
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный. купила сыну в подарок. ему очень понравился. не зависает,не дорогой. не надо никого айфона.картинки яркие. приложения все загрузили.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Владимир Коротков

Достоинства:


Комментарий:
Телефон бомба Не тяжёлый Шустрый Не лагучий Топ за свои деньги В комплекте идёт чехол Есть искусственный интеллект Приехал уже в пленке на экране Качество телефона одним словом огонь.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидаемо хороший телефон. Много функции, быстрый, емкий акк., много оперативки. доставка быстрая, все как надо. Камера хорошая, фотки получаются красивые. Встроен иск.интеллект, забавно. На мой взгляд цена=качество и это самое главное. Радует, что в комплекте чехол. В общем можно брать, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Данила Д.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон обалденный,я в очередной раз не разочаровался в техно.Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Елизавета К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон. Брала на подарок мужу,он остался доволен Графика в его играх просто шикарная,камера великолепная,звукопередача отличная. Шустрый телефон,у меня такой же только pro по этому выбрали именно этот телефон. Спасибо продавцу за быструю доставку и за качество товара. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Данил И.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон для своей цены просто идеальный. Камеры не плохие, для фото, я бы даже сказал, отличные. Видео записывает так себе, но в целом пойдет, для своей цены, опять же не плохо. В руке лежит замечательно, эргономика на уровне. Работой внутренней сисестемы доволен, шустрый, не лагает, с базовыми задачами справляется.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Варвара Я.

Достоинства:


Комментарий:
Приятно пользоваться, много современных настроек и функционала
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Марсель С.

Достоинства:


Комментарий:
качество фотографии шустрый,красивый,цвета экрана доставка супер быстрая
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Анна Вишневская

Достоинства:


Комментарий:
Покупала телефон 17 ноября прошлого года,пришло три месяца уже,вот решила оставить отзыв.Боялась если честно покупать такой дорогой товар,думала долго.новый новый Дэдпул без
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
пока все устраивает телефон хороший легкий удобный
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, думает быстро, интересный дизайн корпуса.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон. Главное отличная навигация. И шустрый.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Ильмира Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный. Крепкий и основательный корпус. Думаю, не подведет в работе. Приобрели ради хороших снимков.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
таня п.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый коробка тоже сам телефон хороший не тупит только проблема с входом гугл пока не разобрались чехол прозрачный шёл в комплект блок и шнур
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон,купила по совету брата.классная камера со встроенным ии сразу редактирует фото.очень довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Анастасия И.

Достоинства:


Комментарий:
телефон очень тонкий, изящный. с телефоном в комплекте есть чехол зарядное устройство с крепким проводом. заряд батареи держит до 2 дней спокойно даже если сидишь все время в телефоне ) заряжает и вправду быстро минут 50 все 100%. шустренький не тормозит. фото отличные много разных функций. даже фронтальная камера очень хорошее качество. рекомендую п
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Римма К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон. Камера чёткая. Тонкий, стильный,удобный. Игры тянет на ура!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость доставки просто потрясла, телефон в заводской упаковке все целое и рабочее отличный смартфон, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Маргарита Е.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирала телефон для замены Redmi 10S. Нужна была относительно качественная камера. В результате выбором довольна, баш на баш, хотя хотелось бы получить немного больше. Единственное раздражает, что постоянно вылазит помощник ИИ, в остальном привыкла даже к тому, что проводные наушники уходят в прошлое)) качество снимков в движении качественнее, чем на многих моделях телефона, однако с функцией \"портрет\" смазывает больше предыдущей модели в пользовании в пользовании 2 месяца, пока полёт нормальный
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Зенфира Г.

Достоинства:


Комментарий:
на вид нормальный ,все работает ,не глючит .Со временем допишу отзыв
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший, покупал матери очень довольна камера хорошая, заряд держит долго в руке удобно лежит не большой по размеру, яркий амолед экран, плавная работа 8 Гб оперативной памяти
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон , пришел быстро , работает хорошо, подарок оценили
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон очень хороший но чехол сомнительного качества
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, все нравится, яркие цвета, легкий, чехол в комплекте, пленка наклеена( за что отдельное спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший красивый телефон долго держит зарядку быстрый сенсор качество снимков отличное к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий,быстро заряжается.Заказывала мужу,говорит тупит по сравнению с редми.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Это действительно превосходный смартфон, и я с уверенностью могу порекомендовать его к приобретению. Устройство обладает всеми необходимыми функциями и самое главное функции ИИ доступны на русском языке — это очень удобно для повседневного использования. Особенно впечатлила камера: качество снимков просто великолепное, детализация высокая, а возможности редактирования позволяют добиться профессионального результата даже без специальных навыков. Кроме того, меня приятно удивил сервис: доставка была осуществлена быстро и без каких-либо проблем, упаковка оказалась надёжной, а сам смартфон пришёл в идеальном состоянии. Очень доволен покупкой и считаю, что этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и функциональное устройство.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Artem Z.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон вме работает как в заявленом описание. Шустрый, отзывчивый, камера топ+ ИИ
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал другу, нормальный телефон для работы вполне годится
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Никита в.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший , пришел быстро, иногда лагает когда разблокируешь, а так неплохо
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Валентина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон! Купила мужу в подарок вместо Техно более старой модели. Зарядку держит долго, камера отличная ( у меня Сяоми, фото делаю на телефон мужа), лёгкий,в руке хорошо лежит. Звук громкий.для своей цены очень достойный аппарат



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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Camon 40
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2436x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Время работы в режиме ожидания
698
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон TECNO — это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Благодаря мощной начинке и надежной защите он станет отличным выбором для тех, кто ищет высокое качество за разумные деньги. Особенности устройства: - **Бренд**: Надежность и качество от компании Tecno - **Гарантия**: 12 месяцев на все компоненты - **Bluetooth**: Версия 5.2, обеспечивающая быструю и стабильную связь с беспроводными устройствами - **Вес**: Легкий и компактный, всего 179 грамм - **Влагозащита**: Корпус с защитой от влаги по стандарту IP66, что делает его устойчивым к пыли и брызгам - **Хранение данных**: Встроенная память объемом 256 Гб предоставляет достаточно места для всех ваших приложений, фото и видео - **Экран**: Большой 6,78-дюймовый дисплей для яркой и насыщенной картинки - **Батарея**: Емкость 5200 мА·ч гарантирует продолжительную работу устройства без необходимости частой подзарядки - **SIM-карты**: Поддерживает использование двух SIM-карт для удобства в путешествиях и разделения рабочих и личных контактов - **Камеры**: Две основные камеры для качественных снимков и видео - **Производительность**: Восьмиядерный процессор в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую скорость работы даже при многозадачности - **Материал**: Легкий и прочный пластиковый корпус - **Операционная система**: Работает на базе ОС Android, предоставляя доступ ко всем современным приложениям и сервисам Этот смартфон станет вашим надежным помощником в работе и развлечениях, гарантируя удобство и надежность в любой ситуации.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Баранов Андрей

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон! жена давно пользуется этой маркой, решили подарить маме телефон этой же марке, но чуть поновее. Мамы в восторге. Отклик у телефона отличный, камера прекрасно снимает! Всё интуитивно понятно. Переносим данные на новый телефон и радуемся! Шикарное приобретение. Отдельное спасибо за качественную доставку! Оба телефона были доставлены просто прекрасно!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Александр

Достоинства:


Комментарий:
Отличный смартфон,цена качество имеет место быть,фото хорошего качества, пол-года в использовании, нет претензий, всё работает без проблем.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Наталья С.

Достоинства:


Комментарий:
Понравился. Качество снимков отличное. Особенно в вечернее время. Прям фото и видео радует. Благодарю.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Фёдор К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон. Покупал маме взамен Poco m5s. Этот в разы шустрее и мощнее
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Соломахин Алексей

Достоинства:


Комментарий:
отличный аппарат. Далеко не первый мой телефон данной марки,спасибо, что поддерживаете оптимальный баланс цена-качество
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Ольга В.

Достоинства:


Комментарий:
Пришел телефон вовремя. Упакованная в пленку коробка в отличном состоянии. Дома открыли, все замечательно, телефон работает. Дочь в восторге!
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Дмитрий Б.

Достоинства:


Комментарий:
Брали в подарок маме. очень понравился. в семье это второй телефон данной линейки.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Евгений Б.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон супер! Соотношение цена-качество. Легкий, быстрый, камера превосходная, аккумулятор держит заряд отлично, заряжается быстро. Внешний вид супер. Чехол в подарок. Рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Дмитрий К.

Достоинства:


Комментарий:
пришел целый, полный комлект, запустился без проблем
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
телефон отличный. купила сыну в подарок. ему очень понравился. не зависает,не дорогой. не надо никого айфона.картинки яркие. приложения все загрузили.
Источник: Яндекс Маркет
08.02.2026
Владимир Коротков

Достоинства:


Комментарий:
Телефон бомба Не тяжёлый Шустрый Не лагучий Топ за свои деньги В комплекте идёт чехол Есть искусственный интеллект Приехал уже в пленке на экране Качество телефона одним словом огонь.
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Людмила П.

Достоинства:


Комментарий:
Ожидаемо хороший телефон. Много функции, быстрый, емкий акк., много оперативки. доставка быстрая, все как надо. Камера хорошая, фотки получаются красивые. Встроен иск.интеллект, забавно. На мой взгляд цена=качество и это самое главное. Радует, что в комплекте чехол. В общем можно брать, рекомендую!
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Данила Д.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон обалденный,я в очередной раз не разочаровался в техно.Спасибо
Источник: Яндекс Маркет
30.01.2026
Елизавета К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон. Брала на подарок мужу,он остался доволен Графика в его играх просто шикарная,камера великолепная,звукопередача отличная. Шустрый телефон,у меня такой же только pro по этому выбрали именно этот телефон. Спасибо продавцу за быструю доставку и за качество товара. Рекомендую к покупке
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Данил И.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон для своей цены просто идеальный. Камеры не плохие, для фото, я бы даже сказал, отличные. Видео записывает так себе, но в целом пойдет, для своей цены, опять же не плохо. В руке лежит замечательно, эргономика на уровне. Работой внутренней сисестемы доволен, шустрый, не лагает, с базовыми задачами справляется.
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Варвара Я.

Достоинства:


Комментарий:
Приятно пользоваться, много современных настроек и функционала
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Марсель С.

Достоинства:


Комментарий:
качество фотографии шустрый,красивый,цвета экрана доставка супер быстрая
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Анна Вишневская

Достоинства:


Комментарий:
Покупала телефон 17 ноября прошлого года,пришло три месяца уже,вот решила оставить отзыв.Боялась если честно покупать такой дорогой товар,думала долго.новый новый Дэдпул без
Источник: Яндекс Маркет
23.01.2026
Сергей Д.

Достоинства:


Комментарий:
пока все устраивает телефон хороший легкий удобный
Источник: Яндекс Маркет
22.01.2026
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, думает быстро, интересный дизайн корпуса.
Источник: Яндекс Маркет
21.01.2026
Дмитрий Т.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон. Главное отличная навигация. И шустрый.
Источник: Яндекс Маркет
20.01.2026
Ильмира Б.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный. Крепкий и основательный корпус. Думаю, не подведет в работе. Приобрели ради хороших снимков.
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
таня п.

Достоинства:


Комментарий:
пришёл целый коробка тоже сам телефон хороший не тупит только проблема с входом гугл пока не разобрались чехол прозрачный шёл в комплект блок и шнур
Источник: Яндекс Маркет
18.01.2026
Татьяна Д.

Достоинства:


Комментарий:
отличный телефон,купила по совету брата.классная камера со встроенным ии сразу редактирует фото.очень довольна покупкой
Источник: Яндекс Маркет
17.01.2026
Анастасия И.

Достоинства:


Комментарий:
телефон очень тонкий, изящный. с телефоном в комплекте есть чехол зарядное устройство с крепким проводом. заряд батареи держит до 2 дней спокойно даже если сидишь все время в телефоне ) заряжает и вправду быстро минут 50 все 100%. шустренький не тормозит. фото отличные много разных функций. даже фронтальная камера очень хорошее качество. рекомендую п
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Римма К.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон. Камера чёткая. Тонкий, стильный,удобный. Игры тянет на ура!
Источник: Яндекс Маркет
16.01.2026
Александр Ш.

Достоинства:


Комментарий:
Скорость доставки просто потрясла, телефон в заводской упаковке все целое и рабочее отличный смартфон, спасибо продавцу.
Источник: Яндекс Маркет
12.01.2026
Маргарита Е.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирала телефон для замены Redmi 10S. Нужна была относительно качественная камера. В результате выбором довольна, баш на баш, хотя хотелось бы получить немного больше. Единственное раздражает, что постоянно вылазит помощник ИИ, в остальном привыкла даже к тому, что проводные наушники уходят в прошлое)) качество снимков в движении качественнее, чем на многих моделях телефона, однако с функцией \"портрет\" смазывает больше предыдущей модели в пользовании в пользовании 2 месяца, пока полёт нормальный
Источник: Яндекс Маркет
11.01.2026
Зенфира Г.

Достоинства:


Комментарий:
на вид нормальный ,все работает ,не глючит .Со временем допишу отзыв
Источник: Яндекс Маркет
09.01.2026
Роман П.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший, покупал матери очень довольна камера хорошая, заряд держит долго в руке удобно лежит не большой по размеру, яркий амолед экран, плавная работа 8 Гб оперативной памяти
Источник: Яндекс Маркет
08.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон , пришел быстро , работает хорошо, подарок оценили
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Иван В.

Достоинства:


Комментарий:
Телефон очень хороший но чехол сомнительного качества
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Екатерина А.

Достоинства:


Комментарий:
хороший телефон, все нравится, яркие цвета, легкий, чехол в комплекте, пленка наклеена( за что отдельное спасибо)
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Светлана С.

Достоинства:


Комментарий:
хороший красивый телефон долго держит зарядку быстрый сенсор качество снимков отличное к покупке рекомендую
Источник: Яндекс Маркет
07.01.2026
Анна А.

Достоинства:


Комментарий:
Лёгкий,быстро заряжается.Заказывала мужу,говорит тупит по сравнению с редми.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Даниил Б.

Достоинства:


Комментарий:
Это действительно превосходный смартфон, и я с уверенностью могу порекомендовать его к приобретению. Устройство обладает всеми необходимыми функциями и самое главное функции ИИ доступны на русском языке — это очень удобно для повседневного использования. Особенно впечатлила камера: качество снимков просто великолепное, детализация высокая, а возможности редактирования позволяют добиться профессионального результата даже без специальных навыков. Кроме того, меня приятно удивил сервис: доставка была осуществлена быстро и без каких-либо проблем, упаковка оказалась надёжной, а сам смартфон пришёл в идеальном состоянии. Очень доволен покупкой и считаю, что этот смартфон станет отличным выбором для тех, кто ищет надёжное и функциональное устройство.
Источник: Яндекс Маркет
06.01.2026
Artem Z.

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон вме работает как в заявленом описание. Шустрый, отзывчивый, камера топ+ ИИ
Источник: Яндекс Маркет
05.01.2026
Имя скрыто

Достоинства:


Комментарий:
Брал другу, нормальный телефон для работы вполне годится
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Никита в.

Достоинства:


Комментарий:
телефон хороший , пришел быстро, иногда лагает когда разблокируешь, а так неплохо
Источник: Яндекс Маркет
04.01.2026
Валентина

Достоинства:


Комментарий:
Отличный телефон! Купила мужу в подарок вместо Техно более старой модели. Зарядку держит долго, камера отличная ( у меня Сяоми, фото делаю на телефон мужа), лёгкий,в руке хорошо лежит. Звук громкий.для своей цены очень достойный аппарат


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