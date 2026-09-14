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Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray

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Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 1
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 2
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 3
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 4
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 5
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 6
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 7
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 8
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 9
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 10
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 11
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 12
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 13
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 14
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 15
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 16
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 17
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 18
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 19
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor X8d
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 1
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 2
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 3
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 4
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 5
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 6
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 7
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 8
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 9
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 10
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 11
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 12
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 13
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 14
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 15
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 16
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 17
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 18
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 19
  • Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray - фото 20
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 910 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734690
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Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, зарядное устройство
Линейка
Honor X8d
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
941
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
450

Описание товара Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray

Представляем смартфон Honor X8d — гармоничное сочетание элегантного дизайна, передовых технологий и исключительной автономности. Этот аппарат создан для тех, кто ценит каждую деталь, от безупречного изображения на экране до мощности процессора и ёмкости аккумулятора. Ваше окно в цифровой мир — это впечатляющий экран диагональю 6.77 дюйма, выполненный по технологии AMOLED. С разрешением 1080 на 2392 пикселей и невероятно высокой плотностью 388 точек на дюйм картинка поражает своей чёткостью, глубиной и сочностью цветов. А плавность любого взаимодействия — от пролистывания ленты до динамичных игр — обеспечивает высокая частота обновления 120 Гц. Этот дисплей не просто показывает контент, он оживляет его. В основе устройства лежит производительный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с максимальной тактовой частотой 2900 МГц. В паре с восемью гигабайтами оперативной памяти он гарантирует уверенную и стабильную работу в многозадачном режиме, быстрое переключение между приложениями и комфортный игровой процесс. Для хранения ваших данных предусмотрено 128 гигабайт встроенной памяти с возможностью расширения за счёт карты памяти. Фотографические возможности смартфона открывают новые горизонты для творчества. Основная двойная камера с сенсором на 108 мегапикселей и оптической стабилизацией позволяет запечатлеть моменты в мельчайших деталях даже в условиях недостаточного освещения. Широкоугольный объектив поможет уместить в кадр всё, что важно. Запись видео в полноценном разрешении 1080p получается плавной и чёткой. Для ярких селфи и качественных видеозвонков предназначена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Несомненной гордостью модели является её аккумуляторная батарея. Инновационный кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч обеспечивает многодневную работу без подзарядки при активном использовании. А если заряд всё же иссякнет, технология быстрой зарядки мощностью 45 ватт позволит восстановить его за считанные минуты. Смартфон работает под управлением актуальной операционной системы Android 15 с удобной и функциональной оболочкой MagicOS 10. Корпус классического дизайна из пластика в элегантном сером цвете имеет степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP65. Безопасность и удобство разблокировки обеспечивают сканер отпечатка пальца и функция распознавания лица. Устройство поддерживает все современные сети связи, включая 4G, оснащено разъёмом USB Type-C, модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также технологией NFC для бесконтактных платежей. Навигация будет точной в любой точке мира благодаря поддержке всех основных спутниковых систем. Honor X8d — это умный выбор для требовательного пользователя, где каждая характеристика, от тонкого корпуса толщиной всего 7.5 миллиметров до мощной аппаратной начинки, работает на ваш комфорт и удовольствие от использования.

Отзывы о товаре Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, зарядное устройство
Линейка
Honor X8d
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
941
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Представляем смартфон Honor X8d — гармоничное сочетание элегантного дизайна, передовых технологий и исключительной автономности. Этот аппарат создан для тех, кто ценит каждую деталь, от безупречного изображения на экране до мощности процессора и ёмкости аккумулятора. Ваше окно в цифровой мир — это впечатляющий экран диагональю 6.77 дюйма, выполненный по технологии AMOLED. С разрешением 1080 на 2392 пикселей и невероятно высокой плотностью 388 точек на дюйм картинка поражает своей чёткостью, глубиной и сочностью цветов. А плавность любого взаимодействия — от пролистывания ленты до динамичных игр — обеспечивает высокая частота обновления 120 Гц. Этот дисплей не просто показывает контент, он оживляет его. В основе устройства лежит производительный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с максимальной тактовой частотой 2900 МГц. В паре с восемью гигабайтами оперативной памяти он гарантирует уверенную и стабильную работу в многозадачном режиме, быстрое переключение между приложениями и комфортный игровой процесс. Для хранения ваших данных предусмотрено 128 гигабайт встроенной памяти с возможностью расширения за счёт карты памяти. Фотографические возможности смартфона открывают новые горизонты для творчества. Основная двойная камера с сенсором на 108 мегапикселей и оптической стабилизацией позволяет запечатлеть моменты в мельчайших деталях даже в условиях недостаточного освещения. Широкоугольный объектив поможет уместить в кадр всё, что важно. Запись видео в полноценном разрешении 1080p получается плавной и чёткой. Для ярких селфи и качественных видеозвонков предназначена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Несомненной гордостью модели является её аккумуляторная батарея. Инновационный кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч обеспечивает многодневную работу без подзарядки при активном использовании. А если заряд всё же иссякнет, технология быстрой зарядки мощностью 45 ватт позволит восстановить его за считанные минуты. Смартфон работает под управлением актуальной операционной системы Android 15 с удобной и функциональной оболочкой MagicOS 10. Корпус классического дизайна из пластика в элегантном сером цвете имеет степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP65. Безопасность и удобство разблокировки обеспечивают сканер отпечатка пальца и функция распознавания лица. Устройство поддерживает все современные сети связи, включая 4G, оснащено разъёмом USB Type-C, модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также технологией NFC для бесконтактных платежей. Навигация будет точной в любой точке мира благодаря поддержке всех основных спутниковых систем. Honor X8d — это умный выбор для требовательного пользователя, где каждая характеристика, от тонкого корпуса толщиной всего 7.5 миллиметров до мощной аппаратной начинки, работает на ваш комфорт и удовольствие от использования.
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