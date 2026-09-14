Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
Представляем смартфон Honor X8d — гармоничное сочетание элегантного дизайна, передовых технологий и исключительной автономности. Этот аппарат создан для тех, кто ценит каждую деталь, от безупречного изображения на экране до мощности процессора и ёмкости аккумулятора. Ваше окно в цифровой мир — это впечатляющий экран диагональю 6.77 дюйма, выполненный по технологии AMOLED. С разрешением 1080 на 2392 пикселей и невероятно высокой плотностью 388 точек на дюйм картинка поражает своей чёткостью, глубиной и сочностью цветов. А плавность любого взаимодействия — от пролистывания ленты до динамичных игр — обеспечивает высокая частота обновления 120 Гц. Этот дисплей не просто показывает контент, он оживляет его. В основе устройства лежит производительный восьмиядерный процессор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 с максимальной тактовой частотой 2900 МГц. В паре с восемью гигабайтами оперативной памяти он гарантирует уверенную и стабильную работу в многозадачном режиме, быстрое переключение между приложениями и комфортный игровой процесс. Для хранения ваших данных предусмотрено 128 гигабайт встроенной памяти с возможностью расширения за счёт карты памяти. Фотографические возможности смартфона открывают новые горизонты для творчества. Основная двойная камера с сенсором на 108 мегапикселей и оптической стабилизацией позволяет запечатлеть моменты в мельчайших деталях даже в условиях недостаточного освещения. Широкоугольный объектив поможет уместить в кадр всё, что важно. Запись видео в полноценном разрешении 1080p получается плавной и чёткой. Для ярких селфи и качественных видеозвонков предназначена 16-мегапиксельная фронтальная камера. Несомненной гордостью модели является её аккумуляторная батарея. Инновационный кремний-углеродный аккумулятор ёмкостью 7000 мАч обеспечивает многодневную работу без подзарядки при активном использовании. А если заряд всё же иссякнет, технология быстрой зарядки мощностью 45 ватт позволит восстановить его за считанные минуты. Смартфон работает под управлением актуальной операционной системы Android 15 с удобной и функциональной оболочкой MagicOS 10. Корпус классического дизайна из пластика в элегантном сером цвете имеет степень защиты от пыли и влаги по стандарту IP65. Безопасность и удобство разблокировки обеспечивают сканер отпечатка пальца и функция распознавания лица. Устройство поддерживает все современные сети связи, включая 4G, оснащено разъёмом USB Type-C, модулями Wi-Fi 5 и Bluetooth 5.0, а также технологией NFC для бесконтактных платежей. Навигация будет точной в любой точке мира благодаря поддержке всех основных спутниковых систем. Honor X8d — это умный выбор для требовательного пользователя, где каждая характеристика, от тонкого корпуса толщиной всего 7.5 миллиметров до мощной аппаратной начинки, работает на ваш комфорт и удовольствие от использования.
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