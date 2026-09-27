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Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV

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Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 1
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 2
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 3
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 4
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 5
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 6
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 7
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 8
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 9
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 10
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 11
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 12
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HONOR X7e
Цвет
оранжевый, черный
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 1
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 2
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 3
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 4
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 5
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 6
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 7
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 8
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 9
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 10
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 11
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 12
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - фото 13
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 210 руб. 
Начислим 324 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 743004
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
20 210 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
USB-кабель, зарядное устройство, скрепка для извлечения SIM-карты, защитная пленка
Линейка
HONOR X7e
Цвет
оранжевый, черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
1294
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV

HONOR X7e - это надежный и сбалансированный смартфон начального уровня, созданный для тех, кому важна максимальная автономность и стабильная работа каждый день. Главной фишкой устройства стал рекордный аккумулятор, который позволяет забыть о частой подзарядке. Смартфон оснащен колоссальным аккумулятором емкостью 7000 мАч. Такого объема энергии хватит на несколько дней активного использования: долгих поездок, беспрерывного просмотра видео, игр и общения в мессенджерах. Устройство получило внушительный дисплей с диагональю 6.61 дюйма. Большой экран обеспечивает отличный визуальный опыт, делая чтение книг, веб-серфинг и просмотр мультимедийного контента максимально комфортным для глаз. Сердцем смартфона стал чипсет MediaTek Helio G81 Ultra, который обеспечивает плавную работу интерфейса и уверенно справляется с повседневными задачами. Сочетание 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти гарантирует быструю работу в режиме многозадачности и предоставляет много места для хранения ваших фото, приложений и документов. Двойная камера с главным объективом на 50 Мп позволяет делать четкие и детализированные фотографии при хорошем освещении. Дополнительный QVGA-датчик (0.08 Мп) помогает при портретной съемке. Фронтальная камера на 5 Мп предназначена для быстрых селфи и видеозвонков по работе или с близкими. Смартфон работает под управлением актуальной фирменной оболочки MagicOS 10. Она предлагает пользователю интуитивно понятный интерфейс, продвинутые функции безопасности и умные алгоритмы оптимизации энергопотребления.

Отзывы о товаре Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
USB-кабель, зарядное устройство, скрепка для извлечения SIM-карты, защитная пленка
Линейка
HONOR X7e
Цвет
оранжевый, черный
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
1294
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
HONOR X7e - это надежный и сбалансированный смартфон начального уровня, созданный для тех, кому важна максимальная автономность и стабильная работа каждый день. Главной фишкой устройства стал рекордный аккумулятор, который позволяет забыть о частой подзарядке. Смартфон оснащен колоссальным аккумулятором емкостью 7000 мАч. Такого объема энергии хватит на несколько дней активного использования: долгих поездок, беспрерывного просмотра видео, игр и общения в мессенджерах. Устройство получило внушительный дисплей с диагональю 6.61 дюйма. Большой экран обеспечивает отличный визуальный опыт, делая чтение книг, веб-серфинг и просмотр мультимедийного контента максимально комфортным для глаз. Сердцем смартфона стал чипсет MediaTek Helio G81 Ultra, который обеспечивает плавную работу интерфейса и уверенно справляется с повседневными задачами. Сочетание 6 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти гарантирует быструю работу в режиме многозадачности и предоставляет много места для хранения ваших фото, приложений и документов. Двойная камера с главным объективом на 50 Мп позволяет делать четкие и детализированные фотографии при хорошем освещении. Дополнительный QVGA-датчик (0.08 Мп) помогает при портретной съемке. Фронтальная камера на 5 Мп предназначена для быстрых селфи и видеозвонков по работе или с близкими. Смартфон работает под управлением актуальной фирменной оболочки MagicOS 10. Она предлагает пользователю интуитивно понятный интерфейс, продвинутые функции безопасности и умные алгоритмы оптимизации энергопотребления.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV - стоимость товара 20210 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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