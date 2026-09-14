Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Titan
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Note 60 8/256Gb Titan
Infinix в эффектном титановом цвете — это сочетание элегантного дизайна и впечатляющей мощности. За счёт диагонали экрана 6,78 дюйма смартфон отлично подойдёт для фильмов, игр и просмотра фото. Высокое разрешение 2644x1280 пикселей и частота обновления 144 Гц делают каждое действие плавным и детальным. Мощный процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 4 с восемью ядрами и частотой до 2600 МГц обеспечивает быструю работу даже в ресурсоёмких приложениях. Объёма памяти хватает для всего — не придётся выбирать между фото, видео и приложениями: 8 Гб оперативной и 256 Гб встроенной памяти. Поддержка двух SIM-карт — удобство для путешествий и работы. Защита IP64 позволит смартфону не бояться пыли и брызг в повседневных условиях. Лёгкий пластиковый корпус делает устройство удобным даже при длительном использовании.
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты
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