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Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый

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Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 11
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 12
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 13
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 14
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 15
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 16
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 17
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 18
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 19
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 20
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 21
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 22
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 23
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 24
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 25
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 26
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 27
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 28
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 29
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 30
Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 18
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 19
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 20
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 21
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 22
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 23
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 24
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 25
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 26
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 27
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 28
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 29
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 30
  • Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
23 350 руб.  30 190 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732549
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Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый

Смартфоны TECNO представляют собой идеальное сочетание современного дизайна и передовых технологий. Модель в элегантном зеленом цвете выделяется своей яркостью и современностью. Изготовленный в Китае, этот смартфон отличается высоким качеством и надежностью. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что обеспечивает легкость и комфортное использование. Диагональ экрана составляет впечатляющие 6,78 дюймов, что позволяет наслаждаться четким и ярким изображением. С частотой обновления экрана 144 Гц, вы получите плавную и отзывчивую графику, что особенно важно для игр и просмотра видео. В основе работы смартфона лежит процессор MediaTek Helio G100 Ultimate с частотой 2200 МГц и восемь ядер, что гарантирует быструю и стабильную работу устройства в любых задачах. На базе операционной системы Android, этот телефон предоставляет пользователю доступ к широкому набору приложений и функций. Смартфон оснащен 8 Гб оперативной памяти и имеет встроенную память объемом 256 Гб, что позволяет хранить большое количество файлов, фотографий и приложений. Поддержка двух SIM-карт типа nano-SIM и наличие 4G LTE обеспечивают удобство и постоянную связь с интернетом, где бы вы ни находились. Этот смартфон отлично подходит для тех, кто ищет надежное устройство с мощными характеристиками и привлекательным дизайном.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb малахитовый зеленый




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфоны TECNO представляют собой идеальное сочетание современного дизайна и передовых технологий. Модель в элегантном зеленом цвете выделяется своей яркостью и современностью. Изготовленный в Китае, этот смартфон отличается высоким качеством и надежностью. Корпус устройства выполнен из прочного пластика, что обеспечивает легкость и комфортное использование. Диагональ экрана составляет впечатляющие 6,78 дюймов, что позволяет наслаждаться четким и ярким изображением. С частотой обновления экрана 144 Гц, вы получите плавную и отзывчивую графику, что особенно важно для игр и просмотра видео. В основе работы смартфона лежит процессор MediaTek Helio G100 Ultimate с частотой 2200 МГц и восемь ядер, что гарантирует быструю и стабильную работу устройства в любых задачах. На базе операционной системы Android, этот телефон предоставляет пользователю доступ к широкому набору приложений и функций. Смартфон оснащен 8 Гб оперативной памяти и имеет встроенную память объемом 256 Гб, что позволяет хранить большое количество файлов, фотографий и приложений. Поддержка двух SIM-карт типа nano-SIM и наличие 4G LTE обеспечивают удобство и постоянную связь с интернетом, где бы вы ни находились. Этот смартфон отлично подходит для тех, кто ищет надежное устройство с мощными характеристиками и привлекательным дизайном.
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Отзывы


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