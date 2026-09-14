Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан
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Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb титан
Смартфон TECNO — это современное устройство, сочетающее в себе передовые технологии и стильный дизайн. Этот смартфон предлагает вам всё необходимое для комфортного использования в повседневной жизни и во время работы. Он оснащён большим и ярким экраном диагональю 6,78 дюйма с частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавность изображения и комфорт при просмотре видео или играх. Внутри устройства работает мощный восьмиядерный процессор с частотой 2200 МГц, что в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти позволяет запускать множество приложений без задержек и трудностей. Для хранения данных предусмотрено 256 ГБ встроенной памяти, чего будет достаточно для множества фотографий, видео и других файлов. Устройство поддерживает две nano-SIM карты, что удобно для тех, кто хочет одновременно использовать личные и рабочие номера. Смартфон работает на операционной системе Android и поддерживает технологию NFC, что позволит вам использовать его для бесконтактных платежей. Также на устройстве установлен сканер отпечатка пальца для быстрого и безопасного разблокирования. Корпус выполнен из прочного пластика и представлен в стильном сером цвете. Правда, смартфон не является ударопрочным, поэтому стоит быть осторожным с его использованием. Ёмкий аккумулятор на основе Li-Ion обеспечит продолжительное время работы, а произведён смартфон в Китае, что говорит о высокой степени автоматизации и соблюдении мировых стандартов качества. Смартфон TECNO — это оптимальное сочетание цены, функциональности и современного дизайна, которое удовлетворит потребности даже самых требовательных пользователей.
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