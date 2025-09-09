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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black

2 Отзывы
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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 17
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 18
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 19
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 20
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 21
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 22
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 23
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 24
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 25
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 26
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 27
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 28
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 29
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 30
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 31
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 32
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 33
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 34
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 35
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 36
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 37
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 38
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 19
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 20
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 21
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 22
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 23
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 24
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 25
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 26
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 27
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 28
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 29
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 30
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 31
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 32
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 33
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 34
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 35
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 36
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 37
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 38
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-31%
22 240 руб.  32 390 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708319
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
64+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black

Вдохновлённый промышленным дизайном облик Tecno POVA 7 Pro 5G делает смартфон запоминающимся. Объёмные детали снаружи, а внутри уникальный шрифт и более 300 стилизованных значков приложений. Треугольный блок камер обрамлён светодиодным сигнальным глифом, который отображает уведомления, игровые действия, звонки и многое другое. Яркий 6.78” AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц выдаёт плавную и детализированную картинку, а также защищён от падений и ударов закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Стереозвук от Dolby Atmos обеспечивает полное погружение в контент. Комфортное взаимодействие со смартфоном и улучшенное мобильное соединение обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Перейдите на высокий уровень мобильного гейминга с Tecno POVA 7 Pro 5G. Благодаря игровому движку HyperEngine частота обработки кадров возрастает на 20%, а 11-слойная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру устройства. Аккумулятор ёмкостью 6 000 мАч обеспечивает работу в течение долгого времени. А если заряд на исходе — быстрая зарядка 45 Вт или беспроводная 30 Вт восстановит запас энергии смартфона в короткие сроки. Смартфон также может не дать разрядиться другому устройству благодаря реверсивной зарядке 10 Вт.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 8/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Пришел быстро. Всё целое,коробка запечатана. Телефон шустрый,всё хорошо работает. Есть чехол в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Юрий Геннадиевич

Достоинства:


Комментарий:
Проверял смартфон на разных режимах и прогах в течении нескольких дней. В основном работает хорошо, вот только вайтсап видеозвонки и аудиозвонки тормозят, может это связано с какими-то ограничениями. На смартфоне много нового для меня, поэтому приходится разбираться потихоньку.



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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
64+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Вдохновлённый промышленным дизайном облик Tecno POVA 7 Pro 5G делает смартфон запоминающимся. Объёмные детали снаружи, а внутри уникальный шрифт и более 300 стилизованных значков приложений. Треугольный блок камер обрамлён светодиодным сигнальным глифом, который отображает уведомления, игровые действия, звонки и многое другое. Яркий 6.78” AMOLED-экран с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц выдаёт плавную и детализированную картинку, а также защищён от падений и ударов закалённым стеклом Corning Gorilla Glass 7i. Стереозвук от Dolby Atmos обеспечивает полное погружение в контент. Комфортное взаимодействие со смартфоном и улучшенное мобильное соединение обеспечивает процессор MediaTek Dimensity 7300 Ultimate. Перейдите на высокий уровень мобильного гейминга с Tecno POVA 7 Pro 5G. Благодаря игровому движку HyperEngine частота обработки кадров возрастает на 20%, а 11-слойная система охлаждения поддерживает оптимальную температуру устройства. Аккумулятор ёмкостью 6 000 мАч обеспечивает работу в течение долгого времени. А если заряд на исходе — быстрая зарядка 45 Вт или беспроводная 30 Вт восстановит запас энергии смартфона в короткие сроки. Смартфон также может не дать разрядиться другому устройству благодаря реверсивной зарядке 10 Вт.
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
09.09.2025
Андрей К.

Достоинства:


Комментарий:
Всё отлично. Пришел быстро. Всё целое,коробка запечатана. Телефон шустрый,всё хорошо работает. Есть чехол в комплекте.
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Юрий Геннадиевич

Достоинства:


Комментарий:
Проверял смартфон на разных режимах и прогах в течении нескольких дней. В основном работает хорошо, вот только вайтсап видеозвонки и аудиозвонки тормозят, может это связано с какими-то ограничениями. На смартфоне много нового для меня, поэтому приходится разбираться потихоньку.


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