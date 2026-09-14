Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный
Смартфон TECNO — это современное устройство, объединяющее в себе стильный дизайн и впечатляющие технические характеристики. Оснащенный 6,78-дюймовым экраном с частотой обновления 144 Гц, он обеспечивает плавное и четкое изображение, идеально подходящее для игр и мультимедиа. Восьмиядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate в сочетании с 8 Гб оперативной памяти обеспечивает высокую производительность и быструю обработку задач, даже при многозадачности. Встроенная память объемом 256 Гб позволяет хранить большое количество приложений, фотографий и видео. Смартфон поддерживает две SIM-карты формата nano-SIM, что удобно для тех, кто хочет совмещать личные и рабочие контакты. Наличие модуля NFC позволяет легко совершать бесконтактные платежи и быстро подключаться к совместимым устройствам. Корпус смартфона выполнен из прочного пластика и представлен в элегантном черном цвете. Хотя модель не обладает ударопрочностью, она все равно отличает высоким уровнем надежности. Встроенный сканер отпечатка пальца обеспечивает дополнительную защиту ваших данных. Питание устройства осуществляется от аккумулятора типа Li-Ion, что обеспечивает длительное время работы. Общий вес смартфона составляет 0,458 кг, что делает его достаточно легким и удобным в использовании. Смартфон работает на операционной системе Android, предлагая пользователю доступ ко всем современным приложениям и функциям, делая ваше взаимодействие с устройством максимально комфортным и приятным.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
-
В наличииЦена 33 050 руб.8263 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 33 050 руб.8263 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Silver
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
-
В наличииЦена 35 460 руб.8865 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Silver
-
В наличииЦена 35 460 руб.8865 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Gold
-
В наличииЦена 36 270 руб.9068 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White
-
В наличииЦена 38 090 руб. 49 790 руб.9523 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Черный, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты, Черный
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb черный