Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green
Стильный зелёный смартфон от TECNO с крупным 6,78-дюймовым экраном порадует кристально чётким изображением благодаря высокому разрешению 2644x1208. Молниеносная частота обновления 144 Гц обеспечивает по-настоящему плавную прокрутку и мгновенный отклик — отличный вариант для геймеров и любителей динамичных приложений. Мощный 8-ядерный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate с частотой 2200 МГц легко справляется даже с тяжёлыми задачами. С объёмом оперативной памяти 8 Гб и внушительными 256 Гб встроенной вы сможете хранить всё необходимое и запускать приложения без задержек. Лёгкий пластиковый корпус делает смартфон удобным для повседневного использования, а поддержка двух nano-SIM карт идеально подойдёт для тех, кто совмещает личное и рабочее общение.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
-
В наличииЦена 33 050 руб.8263 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Black
-
В наличииЦена 33 050 руб.8263 руб. в СплитСмартфон Honor 400 8/256Gb Silver
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSD Green
-
В наличииЦена 33 860 руб.8465 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/512Gb 51098TSC White
-
В наличииЦена 35 460 руб.8865 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Silver
-
В наличииЦена 35 460 руб.8865 руб. в СплитСмартфон Honor 400 12/256Gb Gold
-
В наличииЦена 36 270 руб.9068 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 Pro 12/256Gb 51098TRV White
-
В наличииЦена 38 090 руб. 49 790 руб.9523 руб. в СплитСмартфон Tecno Camon 50 Ultra 5G 8/256Gb Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Оранжевый, Фиолетовый, 64 GB
Теги товара: Зеленый, 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 8/256Gb Green