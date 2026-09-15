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Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green

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Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 1
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 2
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 3
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 4
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 5
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 6
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 7
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 8
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 9
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 10
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 11
Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Процессор
MediaTek Helio G99 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Поддержка 4G LTE
Да
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 1
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 2
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 3
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 4
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 5
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 6
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 7
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 8
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 9
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 10
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 11
  • Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - фото 12
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-32%
27 970 руб.  40 990 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 649992
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Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G99 Ultra
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
200МП+8МП+2МП
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
552
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green

Смартфон Google Pixel 7 оснащен 6.3-дюймовым OLED-дисплеем с невидимыми глазом рамками. Вы насладитесь впечатляющей гаммой оттенков, расширенными углами обзора и почувствуете себя на месте персонажа игры или фильма. В корпусе из металла и стекла скрыт 8-ядерный процессор и 8 ГБ оперативной памяти. Вам обеспечен быстрый запуск приложений и переключение между окнами без задержек. Прежде чем получить доступ к данным, необходимо пройти аутентификацию по отпечатку пальца или чертам лица. Смартфон Google Pixel 7 гарантирует профессиональное качество съемки. Камера с 2 модулями добавит насыщенности кадрами, приблизит удаленные элементы, создаст эффект размытости заднего фона. Реверсивная зарядка восполнит энергию необходимых электронных устройств. Емкость аккумулятора в 4355 мАч рассчитана на длительное использование возможностей ассистента.

Отзывы о товаре Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP54
Диагональ экрана, дюйм
6.67
Разрешение экрана
2400x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G99 Ultra
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
200МП+8МП+2МП
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
552
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Google Pixel 7 оснащен 6.3-дюймовым OLED-дисплеем с невидимыми глазом рамками. Вы насладитесь впечатляющей гаммой оттенков, расширенными углами обзора и почувствуете себя на месте персонажа игры или фильма. В корпусе из металла и стекла скрыт 8-ядерный процессор и 8 ГБ оперативной памяти. Вам обеспечен быстрый запуск приложений и переключение между окнами без задержек. Прежде чем получить доступ к данным, необходимо пройти аутентификацию по отпечатку пальца или чертам лица. Смартфон Google Pixel 7 гарантирует профессиональное качество съемки. Камера с 2 модулями добавит насыщенности кадрами, приблизит удаленные элементы, создаст эффект размытости заднего фона. Реверсивная зарядка восполнит энергию необходимых электронных устройств. Емкость аккумулятора в 4355 мАч рассчитана на длительное использование возможностей ассистента.
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Отзывы


Смартфон Xiaomi Redmi Note 13 Pro 8/128Gb Forest Green - по цене 27970 руб. в Санкт-Петербурге. Приобрести товар можно в интернет-магазине КотоФото на сайте, либо по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге. Информация о характеристиках и описании указана в карточке товара.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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