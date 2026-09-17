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Характеристики
Линейка
HONOR 600 Lite
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2600x1200
Процессор
MediaTek Dimensity 7100 Elite
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества
Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда.
Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки.
Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
27 810 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 748142
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Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
HONOR 600 Lite
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2600x1200
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7100 Elite
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
789
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
17х9х6
Вес, г.
500
Описание товара Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
**Смартфон HONOR 600 Lite 8+256Gb (серый)**
Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном HONOR 600 Lite!
**Почему стоит выбрать HONOR 600 Lite?**
* **Мощный процессор:** MediaTek Dimensity 7100 Elite обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений.
* **Достаточно места для всего:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы, приложения и медиа.
* **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2600 x 1200 и диагональю 6,6 дюйма подарит вам насыщенные цвета и детализированное изображение.
* **Плавность в каждом движении:** частота обновления экрана 120 Гц сделает интерфейс максимально отзывчивым.
* **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 6520 мАч позволит пользоваться смартфоном весь день без подзарядки.
* **Защита от пыли и воды:** класс пылевлагозащиты IP66 гарантирует надёжную защиту устройства.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка двух SIM-карт;
* NFC для удобных бесконтактных платежей;
* Bluetooth 6.0 для быстрого соединения с другими устройствами;
* сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных;
* поддержка быстрой зарядки;
* проводной интерфейс USB Type-C.
Стильный серый корпус из стекла и надёжный моноблок — HONOR 600 Lite сочетает в себе современный дизайн и функциональность.
Не упустите шанс приобрести современный смартфон по выгодной цене!
Смартфон, документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
HONOR 600 Lite
Цвет
серый
Материал корпуса
алюминий, стекло
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP66
Диагональ экрана, дюйм
6.6
Разрешение экрана
2600x1200
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7100 Elite
Развернуть
Частота процессора, МГц
2400
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
6
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Время работы в режиме ожидания
789
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон HONOR 600 Lite 8+256Gb (серый)**
Откройте для себя мир передовых технологий с смартфоном HONOR 600 Lite!
**Почему стоит выбрать HONOR 600 Lite?**
* **Мощный процессор:** MediaTek Dimensity 7100 Elite обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений.
* **Достаточно места для всего:** 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить все необходимые файлы, приложения и медиа.
* **Яркий и чёткий дисплей:** AMOLED-экран с разрешением 2600 x 1200 и диагональю 6,6 дюйма подарит вам насыщенные цвета и детализированное изображение.
* **Плавность в каждом движении:** частота обновления экрана 120 Гц сделает интерфейс максимально отзывчивым.
* **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 6520 мАч позволит пользоваться смартфоном весь день без подзарядки.
* **Защита от пыли и воды:** класс пылевлагозащиты IP66 гарантирует надёжную защиту устройства.
**Дополнительные преимущества:**
* поддержка двух SIM-карт;
* NFC для удобных бесконтактных платежей;
* Bluetooth 6.0 для быстрого соединения с другими устройствами;
* сканер отпечатков пальцев для надёжной защиты ваших данных;
* поддержка быстрой зарядки;
* проводной интерфейс USB Type-C.
Стильный серый корпус из стекла и надёжный моноблок — HONOR 600 Lite сочетает в себе современный дизайн и функциональность.
Не упустите шанс приобрести современный смартфон по выгодной цене!
Мобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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