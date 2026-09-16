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Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White

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Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 1
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 2
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 3
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 4
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 5
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 6
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 7
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 8
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 9
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 10
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
белый
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 850 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735574
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Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
550

Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White

**Смартфон Huawei NOVA 15 12+256Gb, белый (51098TSF)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15! Благодаря передовым технологиям и стильному дизайну этот смартфон станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15?** * **Яркий и чёткий дисплей:** OLED-экран с разрешением 2412 x 1084 и диагональю 6,7 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность изображения и комфорт при использовании. * **Быстрая и эффективная работа:** 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор Kirin 8020 от HiSilicon гарантируют быструю загрузку приложений и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фотографий и видео. * **Отличная камера:** три тыловые камеры помогут вам создавать потрясающие снимки и делиться яркими моментами с друзьями. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 6000 мАч обеспечит длительное время использования без подзарядки. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных и поддержка быстрой зарядки для экономии времени. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 5.2 для стабильного соединения с внешними устройствами; * Wi-Fi 802.11ax для быстрого доступа в интернет; * класс пылевлагозащиты IP65, который защитит устройство от пыли и брызг воды. Стильный белый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei NOVA 15 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. USB Type-C обеспечит удобное подключение к другим устройствам. Выберите Huawei NOVA 15 — выберите качество и стиль!

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSF White




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Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
белый
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, GPS, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Huawei NOVA 15 12+256Gb, белый (51098TSF)** Погрузитесь в мир ярких эмоций с смартфоном Huawei NOVA 15! Благодаря передовым технологиям и стильному дизайну этот смартфон станет вашим надёжным спутником в повседневной жизни. **Почему стоит выбрать Huawei NOVA 15?** * **Яркий и чёткий дисплей:** OLED-экран с разрешением 2412 x 1084 и диагональю 6,7 дюйма подарит вам незабываемые впечатления от просмотра контента. * **Плавная работа:** частота обновления экрана 120 Гц обеспечивает плавность изображения и комфорт при использовании. * **Быстрая и эффективная работа:** 12 ГБ оперативной памяти и мощный процессор Kirin 8020 от HiSilicon гарантируют быструю загрузку приложений и плавную работу даже при многозадачности. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти позволят хранить множество приложений, фотографий и видео. * **Отличная камера:** три тыловые камеры помогут вам создавать потрясающие снимки и делиться яркими моментами с друзьями. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 6000 мАч обеспечит длительное время использования без подзарядки. * **Удобство и безопасность:** сканер отпечатков пальцев для защиты ваших данных и поддержка быстрой зарядки для экономии времени. **Дополнительные преимущества:** * поддержка двух SIM-карт; * наличие NFC для удобных бесконтактных платежей; * Bluetooth 5.2 для стабильного соединения с внешними устройствами; * Wi-Fi 802.11ax для быстрого доступа в интернет; * класс пылевлагозащиты IP65, который защитит устройство от пыли и брызг воды. Стильный белый корпус из стекла и моноблочная конструкция делают Huawei NOVA 15 не только мощным, но и эстетически привлекательным устройством. USB Type-C обеспечит удобное подключение к другим устройствам. Выберите Huawei NOVA 15 — выберите качество и стиль!
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