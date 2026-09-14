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Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит

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Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 1
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 2
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 3
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 4
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 5
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 6
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 7
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 8
Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix GT 30 Pro
Цвет
графитовый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 1
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 2
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 3
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 4
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 5
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 6
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 7
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 8
  • Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит - фото 9
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
23 200 руб.  35 590 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 729101
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация
Линейка
Infinix GT 30 Pro
Цвет
графитовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Частота процессора, МГц
3350
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
108+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
458
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит

Infinix GT 30 Pro X6873 - это мощный смартфон, созданный для тех, кто ценит производительность и стиль. С 6.78-дюймовым дисплеем вы получите яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра фильмов, игр и веб-серфинга. Встроенная память объемом 256 ГБ и оперативная память 12 ГБ обеспечивают плавную работу всех приложений и игр, а операционная система Android 15 гарантирует доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Смартфон оснащен беспроводными интерфейсами Bluetooth и Wi-Fi для быстрого и удобного подключения к другим устройствам. Модель Infinix GT 30 Pro X6873 поставляется в стильном графитовом цвете и станет надежным спутником в повседневной жизни, помогая вам оставаться на связи, развлекаться и решать задачи с максимальным комфортом.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix GT 30 Pro 12/256Gb графит




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация
Линейка
Infinix GT 30 Pro
Цвет
графитовый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 8350 Ultimate
Частота процессора, МГц
3350
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
12
Камера, МП
108+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
458
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Infinix GT 30 Pro X6873 - это мощный смартфон, созданный для тех, кто ценит производительность и стиль. С 6.78-дюймовым дисплеем вы получите яркое и четкое изображение, идеальное для просмотра фильмов, игр и веб-серфинга. Встроенная память объемом 256 ГБ и оперативная память 12 ГБ обеспечивают плавную работу всех приложений и игр, а операционная система Android 15 гарантирует доступ к широкому спектру приложений и сервисов. Смартфон оснащен беспроводными интерфейсами Bluetooth и Wi-Fi для быстрого и удобного подключения к другим устройствам. Модель Infinix GT 30 Pro X6873 поставляется в стильном графитовом цвете и станет надежным спутником в повседневной жизни, помогая вам оставаться на связи, развлекаться и решать задачи с максимальным комфортом.
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Доставка
Отзывы


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