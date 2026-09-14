Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black
Черный смартфон HONOR X8d работает на операционной системе Android 15. За бесперебойную работу устройства и быструю загрузку приложений отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти телефона – 256 ГБ. Смартфон HONOR X8d имеет экран диагональю 6.77", на который выводится изображение в разрешении 2392x1080. За высокую контрастность и достоверную цветопередачу отвечает AMOLED-матрица. Благодаря тому, что дисплей поддерживает 1.07 млрд цветов, достигается плавный переход между оттенками. Модель оснащена 2 разъемами для размещения SIM-карт Nano-SIM. Для съемки фото и видео предусмотрены 3 камеры: 2 основные и 1 фронтальная. Также есть функция автоматической фокусировки и одинарная светодиодная вспышка для коррекции освещения в кадре. Встроенный аккумулятор емкостью 7000 мА*ч поддерживает стандарт быстрой зарядки HONOR SuperCharge 45W. В комплекте прилагается зарядное устройство с разъемом USB Type-C, а также защитная пленка.
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