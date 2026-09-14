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Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black

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Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 1
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 2
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 3
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 4
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 5
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 6
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 7
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 8
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 9
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 10
Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Honor X8d
Цвет
серый
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 1
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 2
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 3
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 4
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 5
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 6
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 7
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 8
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 9
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 10
  • Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 840 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 734710
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Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, зарядное устройство
Линейка
Honor X8d
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
941
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
510

Описание товара Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black

Черный смартфон HONOR X8d работает на операционной системе Android 15. За бесперебойную работу устройства и быструю загрузку приложений отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти телефона – 256 ГБ. Смартфон HONOR X8d имеет экран диагональю 6.77", на который выводится изображение в разрешении 2392x1080. За высокую контрастность и достоверную цветопередачу отвечает AMOLED-матрица. Благодаря тому, что дисплей поддерживает 1.07 млрд цветов, достигается плавный переход между оттенками. Модель оснащена 2 разъемами для размещения SIM-карт Nano-SIM. Для съемки фото и видео предусмотрены 3 камеры: 2 основные и 1 фронтальная. Также есть функция автоматической фокусировки и одинарная светодиодная вспышка для коррекции освещения в кадре. Встроенный аккумулятор емкостью 7000 мА*ч поддерживает стандарт быстрой зарядки HONOR SuperCharge 45W. В комплекте прилагается зарядное устройство с разъемом USB Type-C, а также защитная пленка.

Отзывы о товаре Смартфон Honor X8d 8/256Gb (5109CCTY) Black




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, зарядное устройство
Линейка
Honor X8d
Цвет
серый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
941
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Черный смартфон HONOR X8d работает на операционной системе Android 15. За бесперебойную работу устройства и быструю загрузку приложений отвечает 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2 и 8 ГБ оперативной памяти. Объем встроенной памяти телефона – 256 ГБ. Смартфон HONOR X8d имеет экран диагональю 6.77", на который выводится изображение в разрешении 2392x1080. За высокую контрастность и достоверную цветопередачу отвечает AMOLED-матрица. Благодаря тому, что дисплей поддерживает 1.07 млрд цветов, достигается плавный переход между оттенками. Модель оснащена 2 разъемами для размещения SIM-карт Nano-SIM. Для съемки фото и видео предусмотрены 3 камеры: 2 основные и 1 фронтальная. Также есть функция автоматической фокусировки и одинарная светодиодная вспышка для коррекции освещения в кадре. Встроенный аккумулятор емкостью 7000 мА*ч поддерживает стандарт быстрой зарядки HONOR SuperCharge 45W. В комплекте прилагается зарядное устройство с разъемом USB Type-C, а также защитная пленка.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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