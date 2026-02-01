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Смартфон Realme 15 8/256Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Realme 15 8/256Gb Black

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Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 1
Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 2
Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 3
Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 4
Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 5
Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 6
Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme 15
Цвет
титан
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2800x1280
Процессор
MediaTek Dimensity 7300+ 5G
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-23%
25 020 руб.  32 290 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 714122
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
realme 15 5G, Кабель USB Type-C, Адаптер питания, Защитный чехол, Игла для SIM-карты, Краткое руководство, Руководство по безопасности
Линейка
Realme 15
Цвет
титан
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7300+ 5G
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
mini-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50 + 8 Мп
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Realme 15 8/256Gb Black

Смартфон Realme 15 8/256Gb Black

Отзывы о товаре Смартфон Realme 15 8/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирал по соотношению цена-качество.Хорошая производительность , а самое главное, что батарейки сыну хватает на целый день.( игры , звонки, серфинг по инету ) к вечеру остаётся около 40% .
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смартфон, откликается быстро, камера на высоте, память нормальная 12.512. вообщем меня устраивает, цена и качество рекомендую вам....



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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Комплектация
realme 15 5G, Кабель USB Type-C, Адаптер питания, Защитный чехол, Игла для SIM-карты, Краткое руководство, Руководство по безопасности
Линейка
Realme 15
Цвет
титан
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Класс защиты
IP69
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2800x1280
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Dimensity 7300+ 5G
Развернуть
Частота процессора, МГц
2500
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
mini-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50 + 8 Мп
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
400
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme 15 8/256Gb Black
Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
01.02.2026
Алексей Р.

Достоинства:


Комментарий:
Выбирал по соотношению цена-качество.Хорошая производительность , а самое главное, что батарейки сыну хватает на целый день.( игры , звонки, серфинг по инету ) к вечеру остаётся около 40% .
Источник: Яндекс Маркет
31.01.2026
Евгений С.

Достоинства:


Комментарий:
отличный смартфон, откликается быстро, камера на высоте, память нормальная 12.512. вообщем меня устраивает, цена и качество рекомендую вам....


Смартфон Realme 15 8/256Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
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