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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black

5 Отзывы
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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 1
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 2
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 3
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 4
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 5
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 6
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 7
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 8
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 9
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 10
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 11
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 12
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 13
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 14
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 15
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 16
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 17
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 18
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 19
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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 21
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 22
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 23
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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 25
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 26
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 27
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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 29
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Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 37
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 38
Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7 Pro
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 1
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 2
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 3
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 4
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 5
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 6
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 7
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 8
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 9
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 10
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 11
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 12
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 13
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 14
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 15
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 16
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 17
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 18
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 19
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 20
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 21
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 22
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 23
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 24
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 25
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 26
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 27
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 28
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 29
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 30
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 31
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 32
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 33
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 34
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 35
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 36
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 37
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 38
  • Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото 39
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-35%
22 570 руб.  34 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 708316
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Характеристики

Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
64+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black

Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - производительный смартфон с 6.78? 1.5K AMOLED-дисплеем 144 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (4 нм), 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, рассчитанный на игры и тяжёлые задачи. Батарея 6000 мА·ч с 45-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядкой обеспечивает длительную автономность и быстрое восполнение заряда.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт геймерам и продвинутым пользователям, которые запускают ресурсоёмкие игры вроде Genshin Impact, используют многозадачность и стриминги. Высокая частота обновления и мощный чипсет делают смартфон комфортным для киберспорта, длительных игровых сессий и работы с тяжёлыми приложениями.

Камеры и мультимедиа

Основной модуль 64 Мп + 8 Мп "ширик" с 4K-видео ориентирован на качественную съёмку днём и в хорошем освещении, дополненную ИИ-режимами. 13-Мп фронтальная камера подходит для селфи, стримов и видеосвязи, а стереодинамики с Hi-Res-аудио создают насыщенное звучание в играх и фильмах.

Связь, особенности и удобство

Смартфон поддерживает 5G, двухдиапазонный Wi-Fi 6, NFC, имеет подэкранный сканер, инфракрасный порт и фирменную RGB-подсветку возле блока камер для уведомлений и игрового антуража. Корпус с защитой IP64 и стеклом Gorilla Glass 7i повышает износостойкость при ежедневном использовании.

Важные нюансы перед покупкой

Устройство не имеет слота microSD, поэтому объём 256 ГБ нужно оценивать заранее с учётом игр и медиатеки. Камера ориентирована на уровень "крепкий середняк": по отзывам, снимки сопоставимы с более простыми моделями, поэтому если приоритет - именно фото, стоит учитывать ожидания и тесты камер.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black

Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Данила П.

Достоинства:


Комментарий:
ну игры грузит топова еще мощные типа геншин импакт не проверял а так в целом неплохой ну с камера мне не понравилась тоже самое что и на старом телефоне который стоит 17 тысяч Самсунг ну пойдет
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Ксения З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл хорошо упакованым. Качество 10из10 за такую цену. Покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
полностью удовлетворён покупкой, доставили без пререканий, телефон бомбический.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Ну что можно сказать приехал в срок пока настраиваю переношу данные , прилетело обновление , звук не хрипит играет четко , экран отличный яркий сочный , зависаний пока не было не каких работает шустро , легкий по весу и тонкий , камера не особо важна для меня но снимает хорошо + Tecno AI есть обходная и беспроводная зарядка , нету 3.5 джек и слота под microsd , еще нет фонарика для передней камеры , в остальном вполне устроил интересный дизайн с подсветкой возле камер , чехол в комплекте на экране защитная пленка с завода , посмотрим как будет в процессе эксплуатации надо разбираться что еще в нем есть, продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
После Pova 4 небо и земля, весьма хороший телефон.



Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
TECNO
Тип товара
Смартфон
Линейка
Tecno Pova 7 Pro
Цвет
черный
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7300 Ultimate
Частота процессора, МГц
2500
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
64+8
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
800
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Функция беспроводной зарядки
Да
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание

Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - производительный смартфон с 6.78? 1.5K AMOLED-дисплеем 144 Гц, чипсетом MediaTek Dimensity 7300 Ultimate (4 нм), 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ памяти, рассчитанный на игры и тяжёлые задачи. Батарея 6000 мА·ч с 45-Вт проводной и 30-Вт беспроводной зарядкой обеспечивает длительную автономность и быстрое восполнение заряда.

Для кого и под какие задачи

Модель подойдёт геймерам и продвинутым пользователям, которые запускают ресурсоёмкие игры вроде Genshin Impact, используют многозадачность и стриминги. Высокая частота обновления и мощный чипсет делают смартфон комфортным для киберспорта, длительных игровых сессий и работы с тяжёлыми приложениями.

Камеры и мультимедиа

Основной модуль 64 Мп + 8 Мп "ширик" с 4K-видео ориентирован на качественную съёмку днём и в хорошем освещении, дополненную ИИ-режимами. 13-Мп фронтальная камера подходит для селфи, стримов и видеосвязи, а стереодинамики с Hi-Res-аудио создают насыщенное звучание в играх и фильмах.

Связь, особенности и удобство

Смартфон поддерживает 5G, двухдиапазонный Wi-Fi 6, NFC, имеет подэкранный сканер, инфракрасный порт и фирменную RGB-подсветку возле блока камер для уведомлений и игрового антуража. Корпус с защитой IP64 и стеклом Gorilla Glass 7i повышает износостойкость при ежедневном использовании.

Важные нюансы перед покупкой

Устройство не имеет слота microSD, поэтому объём 256 ГБ нужно оценивать заранее с учётом игр и медиатеки. Камера ориентирована на уровень "крепкий середняк": по отзывам, снимки сопоставимы с более простыми моделями, поэтому если приоритет - именно фото, стоит учитывать ожидания и тесты камер.

Самовывоз
Доставка
Отзывы
Источник: Яндекс Маркет
05.09.2025
Данила П.

Достоинства:


Комментарий:
ну игры грузит топова еще мощные типа геншин импакт не проверял а так в целом неплохой ну с камера мне не понравилась тоже самое что и на старом телефоне который стоит 17 тысяч Самсунг ну пойдет
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Ксения З.

Достоинства:


Комментарий:
Пришёл хорошо упакованым. Качество 10из10 за такую цену. Покупкой довольны.
Источник: Яндекс Маркет
26.08.2025
Евгений Л.

Достоинства:


Комментарий:
полностью удовлетворён покупкой, доставили без пререканий, телефон бомбический.
Источник: Яндекс Маркет
20.08.2025
Владимир В.

Достоинства:


Комментарий:
Ну что можно сказать приехал в срок пока настраиваю переношу данные , прилетело обновление , звук не хрипит играет четко , экран отличный яркий сочный , зависаний пока не было не каких работает шустро , легкий по весу и тонкий , камера не особо важна для меня но снимает хорошо + Tecno AI есть обходная и беспроводная зарядка , нету 3.5 джек и слота под microsd , еще нет фонарика для передней камеры , в остальном вполне устроил интересный дизайн с подсветкой возле камер , чехол в комплекте на экране защитная пленка с завода , посмотрим как будет в процессе эксплуатации надо разбираться что еще в нем есть, продавцу спасибо.
Источник: Яндекс Маркет
15.08.2025
Олег К.

Достоинства:


Комментарий:
После Pova 4 небо и земля, весьма хороший телефон.


Смартфон Tecno Pova 7 Pro 5G 12/256Gb Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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