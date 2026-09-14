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Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый

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Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 1
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 2
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 3
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 4
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 5
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 6
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 7
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 8
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 9
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 10
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 11
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 12
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 13
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 14
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 15
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 16
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 17
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 18
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 19
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 20
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 21
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 22
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 23
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 24
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 25
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 26
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 27
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 28
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 29
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 30
Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 1
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 2
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 3
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 4
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 5
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 6
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 7
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 8
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 9
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 10
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 11
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 12
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 13
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 14
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 15
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 16
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 17
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 18
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 19
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 20
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 21
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 22
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 23
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 24
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 25
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 26
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 27
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 28
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 29
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 30
  • Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый - фото 31
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-22%
27 220 руб.  34 890 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 732547
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Характеристики

Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый

Смартфон Tecno представляет собой сочетание современного дизайна и впечатляющей производительности, создав идеальный баланс для повседневного использования и развлечений. Этот элегантный гаджет в стильном зеленом цвете, произведённый в Китае, оснащён корпусом из прочного пластика, идеально подходящего для повседневного использования. Смартфон имеет большой 6,78-дюймовый экран с высокой частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавность изображений и невероятные визуальные ощущения. Сердцем устройства является мощный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate с частотой 2200 МГц и восьмиядерной архитектурой, предоставляющий впечатляющее быстродействие и способность справляться с многозадачностью. С предустановленной операционной системой Android вы сможете насладиться широким спектром приложений и возможностей, а объём оперативной памяти в 12 Гб делает этот смартфон идеальным для интенсивного использования и игр. Встроенная память ёмкостью 256 Гб обеспечивает достаточно места для вашего контента, включая фотографии, видео и приложения. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт формата nano-SIM и предлагает подключение к сетям 4G LTE, позволяя вам оставаться на связи в любое время и в любом месте. Этот смартфон от Tecno станет вашим надежным спутником в цифровом мире, сочетая в себе передовые технологии и функциональность.

Отзывы о товаре Смартфон Tecno Camon 50 12/256Gb малахитовый зеленый




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Характеристики
Бренд
TECNO
Комплектация
документация, зарядное устройство, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти
Линейка
Tecno Camon 50
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2644x1208
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G100 Ultimate
Частота процессора, МГц
2200
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
32
Камера, МП
50 + 8 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Tecno представляет собой сочетание современного дизайна и впечатляющей производительности, создав идеальный баланс для повседневного использования и развлечений. Этот элегантный гаджет в стильном зеленом цвете, произведённый в Китае, оснащён корпусом из прочного пластика, идеально подходящего для повседневного использования. Смартфон имеет большой 6,78-дюймовый экран с высокой частотой обновления 144 Гц, что обеспечивает плавность изображений и невероятные визуальные ощущения. Сердцем устройства является мощный процессор MediaTek Helio G100 Ultimate с частотой 2200 МГц и восьмиядерной архитектурой, предоставляющий впечатляющее быстродействие и способность справляться с многозадачностью. С предустановленной операционной системой Android вы сможете насладиться широким спектром приложений и возможностей, а объём оперативной памяти в 12 Гб делает этот смартфон идеальным для интенсивного использования и игр. Встроенная память ёмкостью 256 Гб обеспечивает достаточно места для вашего контента, включая фотографии, видео и приложения. Смартфон поддерживает использование двух SIM-карт формата nano-SIM и предлагает подключение к сетям 4G LTE, позволяя вам оставаться на связи в любое время и в любом месте. Этот смартфон от Tecno станет вашим надежным спутником в цифровом мире, сочетая в себе передовые технологии и функциональность.
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