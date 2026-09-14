Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme 16 5G 8/256Gb Black
Realme в элегантном черном цвете сочетает мощность и практичность. Прочный пластиковый корпус с классом защиты IP68/IP69K не боится воды и пыли — смартфон готов к приключениям в любых условиях. Яркий и плавный 6,57-дюймовый экран с частотой обновления 120 Гц подарит великолепные впечатления от фильмов, игр и ленты новостей, а высокое разрешение 2372x1080 обеспечит отличную детализацию. Восьмиядерный процессор MediaTek Dimensity 6400 Turbo с максимальной частотой 2500 МГц и 8 Гб оперативной памяти легко справляются с современными приложениями и многозадачностью. Пространства для хранения хватит на всё: встроенная память 256 Гб предоставляет свободу для фото, видео и документов. Поддержка двух nano-SIM делает устройство отличным выбором для работы и путешествий на Android.
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