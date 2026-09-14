Смартфон Poco X8 Pro 8/512Gb White
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Характеристики
Описание товара Смартфон Poco X8 Pro 8/512Gb White
Дизайн POCO X8 Pro выполнен в современном стиле с корпусом из пластика. Зеленый цвет делает смартфон стильным и привлекательным, а его классическая форма с размерами 75.2 x 157.5 x 8.3 мм и весом 201.4 г удобно ложится в руку, обеспечивая комфортное использование в течение дня. Экран Смартфон оснащен 6.59-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2756 x 1268 пикселей, обеспечивающим яркое, контрастное изображение с плотностью пикселей 460 ppi. Частота обновления экрана 120 Гц делает взаимодействие с устройством плавным и быстрым, что особенно удобно при прокрутке контента и играх. Экран с соотношением сторон 19.5:9 идеально подходит для мультимедийных задач и комфортного просмотра видео. Камеры Основная камера на 50 Мп с дополнительным модулем 8 Мп помогает создавать детализированные фотографии с хорошей цветопередачей. Для съемки в темное время суток предусмотрена двойная светодиодная вспышка. Фронтальная камера на 20 Мп отлично подходит для селфи и видеозвонков. Максимальное разрешение видео — 3840 x 2160 с частотой кадров 240 fps, что позволяет снимать четкие и плавные ролики. Искусственный интеллект для фото POCO X8 Pro использует возможности искусственного интеллекта для улучшения фотосъемки в разных сценариях. ИИ помогает точнее обрабатывать кадры, улучшать цветопередачу, детализацию и общий баланс изображения, а также делает повседневную съемку более удобной для пользователя. Такие функции особенно полезны при создании портретов, съемке в сложном освещении и быстрой обработке снимков прямо на устройстве. Производительность POCO X8 Pro работает на процессоре MediaTek Dimensity 8500 Ultra с частотой до 3400 МГц, что обеспечивает отличную производительность для многозадачности, игр и работы с тяжелыми приложениями. Видеопроцессор Mali-G720 MC8 справляется с графическими задачами на высоком уровне. Объем оперативной памяти составляет 8 ГБ, а встроенная память на 512 ГБ дает достаточно места для хранения приложений, фото и видео. Питание и зарядка Смартфон оснащен аккумулятором емкостью 6500 мАч, который обеспечивает длительную работу без подзарядки. Для зарядки используется USB Type-C, а также поддерживается функция быстрой зарядки 100 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи при необходимости. Безопасность и дополнительные функции POCO X8 Pro поддерживает распознавание лица и встроенный в экран сканер отпечатков пальцев для удобной и безопасной разблокировки устройства. Также модель имеет степень защиты IP69K, что делает ее устойчивой к воздействию воды и пыли. Стекло Corning Gorilla Glass 7i помогает защитить экран от царапин и повреждений.
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