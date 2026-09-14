Top.Mail.Ru
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black купить с доставкой в Санкт-Петербурге
КотоФото
Найти
Статус заказа
Товар добавлен в корзину
Корзина
Избранное Избранное
Каталог товаров
Каталог товаров
 

Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black

Отзывы(0)
Добавить в избранное Поделиться
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 1
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 2
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 3
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 4
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 5
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 6
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 7
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 8
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 9
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 10
Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
черный
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 1
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 2
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 3
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 4
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 5
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 6
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 7
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 8
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 9
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 10
  • Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
29 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 735572
Мы отправим вам автоматическое письмо сразу же, когда товар появится в продаже. Это окно НЕ подписывает на рекламу!
Отправить
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
19х10х7
Вес, г.
550

Описание товара Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black

Смартфон Huawei в элегантном чёрном цвете моментально притягивает взгляд. Корпус из металла и стекла выглядит стильно и премиально, а класс защиты IP65 позволяет не бояться брызг и пыли. Большой 6,7-дюймовый экран с ярким разрешением 2412x1084 и плавной частотой обновления 120 Гц подарит насыщенные цвета и идеально чёткую картинку — наслаждайтесь играми, видео и работой без задержек. Процессор HiSilicon Kirin 8020 с частотой 2290 МГц и 8 производительными ядрами обеспечивает молниеносную реакцию даже при самых требовательных задачах. Объём оперативной памяти в 12 Гб позволит запускать сразу несколько приложений без малейших тормозов, а вместительные 256 Гб встроенной памяти дадут свободу хранить важные файлы, фото и видео прямо в телефоне. Телефон поддерживает две nano-SIM-карты, что удобно для тех, кто совмещает работу и личные дела. Управляется смартфон на базе Android — всё привычно, удобно, быстро. Huawei объединяет в этой модели современный комфорт, надежность и впечатляющую производительность.

Отзывы о товаре Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black




Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге


Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

Похожие товары

Характеристики
Бренд
Huawei
Комплектация
документация, зарядное устройство, защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол
Линейка
Huawei Nova 15
Цвет
черный
Материал корпуса
металл, стекло
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.7
Разрешение экрана
2412x1084
Частота обновления, Гц
120
Процессор
HiSilicon Kirin 8020
Частота процессора, МГц
2290
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
12
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
50
Камера, МП
50+12+1.5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
3
Wi-Fi
802.11 ax
Bluetooth
5.2
Поддержка NFC
да
Система навигации
ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, GPS, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Huawei в элегантном чёрном цвете моментально притягивает взгляд. Корпус из металла и стекла выглядит стильно и премиально, а класс защиты IP65 позволяет не бояться брызг и пыли. Большой 6,7-дюймовый экран с ярким разрешением 2412x1084 и плавной частотой обновления 120 Гц подарит насыщенные цвета и идеально чёткую картинку — наслаждайтесь играми, видео и работой без задержек. Процессор HiSilicon Kirin 8020 с частотой 2290 МГц и 8 производительными ядрами обеспечивает молниеносную реакцию даже при самых требовательных задачах. Объём оперативной памяти в 12 Гб позволит запускать сразу несколько приложений без малейших тормозов, а вместительные 256 Гб встроенной памяти дадут свободу хранить важные файлы, фото и видео прямо в телефоне. Телефон поддерживает две nano-SIM-карты, что удобно для тех, кто совмещает работу и личные дела. Управляется смартфон на базе Android — всё привычно, удобно, быстро. Huawei объединяет в этой модели современный комфорт, надежность и впечатляющую производительность.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSE Black - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
Загрузка...
Загрузка...