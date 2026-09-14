Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black
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Характеристики
Описание товара Смартфон Infinix Note Edge 8/256Gb Black
Смартфон Infinix NOTE Edge 256 ГБ серого цвета работает на базе 8-ядерного процессора MediaTek Dimensity 7100 5G, 8 ГБ оперативной памяти и графического ускорителя Mali-G610 MC2. Такая конфигурация обеспечивает быструю работу ОС, мгновенный отклик интерфейса и приложений, комфортный гейминг на средних/высоких настройках. AMOLED-экран с разрешением 2644?1208 поддерживают частоту кадров 120 Гц. Это обеспечивает плавность интерфейса и игр. В отличие от 60 Гц при 120 Гц текст остается читаемым даже при быстрой прокрутке и не превращается в размытое пятно. Экран с защитным стеклом Gorilla Glass7i устойчив к механическим ударам и выдержит падение на твердую поверхность с высоты до 1 м. Смартфон Infinix NOTE Edge 256 ГБ совместим с технологией eSIM. Благодаря этому стандарту вы сможете удаленно купить тариф местного оператора и избежать роуминга в поездах по стране и заграницей. Камера 50 МП подойдет для съемки пейзажей, архитектуры и дневных сцен, позволяет приближать или обрезать фото без потери качества. Батареи 6150 мАч хватит на 11-12 часов автономной работы в смешанном режиме.
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