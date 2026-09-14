Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTX) Blue
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Характеристики
Линейка
Honor X8d
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
17 680 руб.
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
Код товара: 734687
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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, зарядное устройство
Линейка
Honor X8d
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
941
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
450
Описание товара Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTX) Blue
Смартфон HONOR X8d отличается сочетанием яркого AMOLED-экрана с высокой частотой обновления, мощной основной камеры и емкого аккумулятора. Яркий 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2392x1080 пикселей). Установлен восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, который обеспечивает хорошую производительность для повседневных задач и игр. Двойная система с главным датчиком на 108 Мп и дополнительным объективом на 5 Мп. Емкая батарея на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Работает смартфон под управлением Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 10.
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Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
HONOR
Комплектация
защитная пленка (наклеена на экран), кабель USB Type-C, документация, скрепка для извлечения слота SIM-карты / карты памяти, чехол, зарядное устройство
Линейка
Honor X8d
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.77
Разрешение экрана
2392x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4
Развернуть
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
нет
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
нет
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
108+5 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
941
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Смартфон HONOR X8d отличается сочетанием яркого AMOLED-экрана с высокой частотой обновления, мощной основной камеры и емкого аккумулятора. Яркий 6,77-дюймовый AMOLED-экран с разрешением Full HD+ (2392x1080 пикселей). Установлен восьмиядерный чипсет Qualcomm Snapdragon 6s 4G Gen 2, который обеспечивает хорошую производительность для повседневных задач и игр. Двойная система с главным датчиком на 108 Мп и дополнительным объективом на 5 Мп. Емкая батарея на 7000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Работает смартфон под управлением Android 15 с фирменной оболочкой MagicOS 10.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTX) Blue - фото, характеристики, описание и цена представлены на карточке товара. Для того, чтобы сразу узнать о поступлении этого товара в наш интернет-магазин, вам надо подписаться на уведомление по email, оставив адрес своей электронной почты в форме выше на данной странице.
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