SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a
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Характеристики
Описание товара SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a
**Смартфон Redmi 17 8+256, синий (MZB0PI2RU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Redmi 17! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для развлечений и работы. **Почему стоит выбрать Redmi 17?** * **Мощный процессор:** Mediatek Helio G91 Ultra обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и возможность расширения памяти с помощью карты (вместо одной SIM-карты) позволят хранить все необходимые данные. * **Плавный и яркий дисплей:** IPS-экран с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 1600 x 720 пикселей, а также частотой обновления 120 Гц подарит вам удовольствие от просмотра контента. * **Двойная тыловая камера:** делайте потрясающие снимки и видео. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 7500 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Современные технологии связи и безопасности:** две SIM-карты, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ac, сканер отпечатков пальцев и класс пылевлагозащиты IP64. * **Удобство использования:** проводной интерфейс USB Type-C, моноблочный корпус из пластика в стильном синем цвете. Не упустите шанс приобрести современный и функциональный смартфон по выгодной цене!
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Отзывы о товаре SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a