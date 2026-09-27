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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a

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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 1
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 2
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 3
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 4
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 5
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 6
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 7
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 8
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 9
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 10
SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 1
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 2
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 3
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 4
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 5
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 6
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 7
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 8
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 9
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 10
  • SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9&quot; IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - фото 11
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 150 руб. 
Начислим 323 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 748676
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
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SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a
20 150 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM, руководство
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a

**Смартфон Redmi 17 8+256, синий (MZB0PI2RU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Redmi 17! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для развлечений и работы. **Почему стоит выбрать Redmi 17?** * **Мощный процессор:** Mediatek Helio G91 Ultra обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и возможность расширения памяти с помощью карты (вместо одной SIM-карты) позволят хранить все необходимые данные. * **Плавный и яркий дисплей:** IPS-экран с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 1600 x 720 пикселей, а также частотой обновления 120 Гц подарит вам удовольствие от просмотра контента. * **Двойная тыловая камера:** делайте потрясающие снимки и видео. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 7500 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Современные технологии связи и безопасности:** две SIM-карты, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ac, сканер отпечатков пальцев и класс пылевлагозащиты IP64. * **Удобство использования:** проводной интерфейс USB Type-C, моноблочный корпус из пластика в стильном синем цвете. Не упустите шанс приобрести современный и функциональный смартфон по выгодной цене!

Отзывы о товаре SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a




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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
смартфон, кабель USB Type-C, скрепка для извлечения SIM, руководство
Линейка
Xiaomi Redmi
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Диагональ экрана, дюйм
6.9
Разрешение экрана
1600x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Mediatek Helio G91 Ultra
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
**Смартфон Redmi 17 8+256, синий (MZB0PI2RU)** Погрузитесь в мир передовых технологий с смартфоном Redmi 17! Устройство сочетает в себе стильный дизайн, высокую производительность и широкие возможности для развлечений и работы. **Почему стоит выбрать Redmi 17?** * **Мощный процессор:** Mediatek Helio G91 Ultra обеспечит быструю и плавную работу даже самых требовательных приложений. * **Достаточно места для всех ваших файлов:** 256 ГБ встроенной памяти и возможность расширения памяти с помощью карты (вместо одной SIM-карты) позволят хранить все необходимые данные. * **Плавный и яркий дисплей:** IPS-экран с диагональю 6,9 дюйма и разрешением 1600 x 720 пикселей, а также частотой обновления 120 Гц подарит вам удовольствие от просмотра контента. * **Двойная тыловая камера:** делайте потрясающие снимки и видео. * **Долгое время работы:** ёмкий аккумулятор на 7500 мАч позволит пользоваться смартфоном в течение всего дня без необходимости частой подзарядки. Поддержка быстрой зарядки сделает процесс зарядки ещё удобнее. * **Современные технологии связи и безопасности:** две SIM-карты, NFC, Bluetooth 5.4, Wi-Fi 802.11ac, сканер отпечатков пальцев и класс пылевлагозащиты IP64. * **Удобство использования:** проводной интерфейс USB Type-C, моноблочный корпус из пластика в стильном синем цвете. Не упустите шанс приобрести современный и функциональный смартфон по выгодной цене!
Самовывоз
Доставка
Отзывы


SmartPhone Xiaomi Redmi 17 256Gb 8Gb blue 3G 4G 2Sim 6.9" IPS 720x1600 And16 50Mpix 802.11 a/b/g/n/a - стоимость товара 20150 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, фото и описание доступны на карточке товара. Купить товар можно на сайте онлайн или заказать по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, а забрать в пункте самовывоза или оформить доставку на дом.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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