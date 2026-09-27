Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue
Оригинальный товар
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Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Xiaomi Redmi Note
Цвет
голубой
Диагональ экрана, дюйм
6.99
Разрешение экрана
2396x1080
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
19 490 руб.
В наличии
Код товара: 748659
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19 490 руб.
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Характеристики
Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, Кабель USB Type-C, Инструмент для извлечения SIM-карты, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон
Линейка
Xiaomi Redmi Note
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.99
Разрешение экрана
2396x1080
Частота обновления, Гц
120
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300
Описание товара Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue
Продвинутый смартфон Redmi Note 17 является сбалансированным представителем популярной линейки среднего уровня. Модель выделяется потрясающим 6.99-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1800 нит и частотой обновления 120 Гц. Процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2 обеспечивает высокое быстродействие системы Xiaomi HyperOS на базе Android 16. Защита корпуса по стандарту IP65 предохраняет гаджет от попадания пыли и влаги. Огромная батарея емкостью 7700 мАч поддерживает скоростную зарядку мощностью 45 Вт для экономии времени.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
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Бренд
Xiaomi
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, Кабель USB Type-C, Инструмент для извлечения SIM-карты, Краткое руководство пользователя, Гарантийный талон
Линейка
Xiaomi Redmi Note
Цвет
голубой
Материал корпуса
пластик
Влагозащищенный корпус
да
Ударопрочный корпус
да
Класс защиты
IP65
Диагональ экрана, дюйм
6.99
Разрешение экрана
2396x1080
Частота обновления, Гц
120
Развернуть
Процессор
Qualcomm Snapdragon 6s Gen 2
Частота процессора, МГц
2900
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
4
Встроенная память
128
Слот для карты памяти
да
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
16
Камера, МП
50
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Li-Pol
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Продвинутый смартфон Redmi Note 17 является сбалансированным представителем популярной линейки среднего уровня. Модель выделяется потрясающим 6.99-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+, пиковой яркостью 1800 нит и частотой обновления 120 Гц. Процессор Snapdragon 6s 4G Gen 2 обеспечивает высокое быстродействие системы Xiaomi HyperOS на базе Android 16. Защита корпуса по стандарту IP65 предохраняет гаджет от попадания пыли и влаги. Огромная батарея емкостью 7700 мАч поддерживает скоростную зарядку мощностью 45 Вт для экономии времени.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, Фиолетовый
Теги товара: 128 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
Смартфон Redmi Note 17 RU 4+128 Blue - этот товар вы можете купить по цене 19490 руб. в интернет-магазине КотоФото. Характеристики, описание товара, фото и цена представлены на карточке товара. Заказать товар вы можете по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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