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Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue

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Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 1
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 2
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 3
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 4
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 5
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 6
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 7
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 8
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 9
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 10
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 11
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 12
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 13
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 14
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 15
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 16
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix GT 30
Цвет
синий
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Процессор
MediaTek Dimensity 7400
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 1
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 2
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 3
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 4
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 5
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 6
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 7
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 8
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 9
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 10
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 11
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 12
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 13
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 14
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 15
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 16
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue - фото 17
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-34%
17 610 руб.  26 690 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722817
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Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, чехол, защитное стекло, зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация
Линейка
Infinix GT 30
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400
Частота процессора, МГц
2600
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
64+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
834
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
472

Описание товара Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue

Infinix GT 30 — это игровой смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,78 дюймов и разрешением 2720x1224 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Infinix GT 30 оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 7400, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5X, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Infinix GT 30 также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Blue




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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Комплектация
Смартфон, чехол, защитное стекло, зарядное устройство, кабель USB Type-C, документация
Линейка
Infinix GT 30
Цвет
синий
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2720x1224
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Dimensity 7400
Частота процессора, МГц
2600
Развернуть
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
64+8 Мп
Количество основных (тыловых) камер
2
Bluetooth
5.4
Система навигации
ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Li-Pol
Время работы в режиме ожидания
834
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Infinix GT 30 — это игровой смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,78 дюймов и разрешением 2720x1224 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Infinix GT 30 оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 7400, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5X, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Infinix GT 30 также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


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