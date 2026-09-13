Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C85 8/256Gb Grey
Смартфон Realme — это стильное и мощное устройство, созданное для тех, кто ценит высокую производительность и современные технологии. Элегантный серый корпус выполнен из прочного пластика, что обеспечивает легкость и долговечность модели. С диагональю экрана в 6,8 дюйма и разрешением 1570x720 пикселей, вы сможете насладиться яркими и четкими изображениями. Высокая частота обновления 144 Гц делает взаимодействие с экраном невероятно плавным, что особенно приятно для любителей мобильных игр и просмотра видео. Сердцем устройства является мощный восьмиядерный процессор, который обеспечивает быструю и эффективную работу в любых задачах. Операционная система Android предлагает множество возможностей для персонализации и использования различных приложений. Встроенные 8 Гб оперативной памяти и 256 Гб внутренней памяти позволяют комфортно работать с ресурсозатратными приложениями и хранить большое количество ваших фотографий, видео и других важных файлов. Смартфон поддерживает две SIM-карты формата nano-SIM, что позволяет удобно сочетать личные и рабочие контакты. Поддержка сетей 4G LTE обеспечивает высокоскоростное интернет-соединение в любом месте. Для навигации доступен широкий спектр систем: GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, которые помогут вам всегда находить нужный маршрут. Энергоэффективный аккумулятор с технологией Si-C гарантирует длительное время работы без подзарядки, а разъем USB Type-C делает процесс зарядки быстрым и удобным. Этот смартфон от Realme отлично подойдет тем, кто ищет надежное и современное устройство с впечатляющими характеристиками.
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