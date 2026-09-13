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Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green

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Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - фото 1
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - фото 2
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - фото 3
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - фото 4
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - фото 5
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60 Pro
Цвет
зеленый
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Процессор
MediaTek Helio G200
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - фото 1
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - фото 2
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - фото 3
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - фото 4
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - фото 5
  • Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - фото 6
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-33%
18 000 руб.  26 690 руб. 
Начислим 288 КэтКоинов
В наличии
Код товара: 722816
Доставка в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Самовывоз в Санкт-Петербурге
Загружаем...
Добавить в корзину
Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
18 000 руб. -33%
26 690 руб.
  • Гарантия производителя
  • Безопасный возврат 14 дней

Характеристики

Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G200
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х10х4
Вес, г.
472

Описание товара Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green

Infinix GT 30 — это игровой смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,78 дюймов и разрешением 2720x1224 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Infinix GT 30 оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 7400, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5X, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Infinix GT 30 также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.

Отзывы о товаре Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green




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Курьерская доставка в Санкт-Петербурге

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Характеристики
Бренд
Infinix
Тип товара
Смартфон
Линейка
Infinix Hot 60 Pro
Цвет
зеленый
Материал корпуса
пластик
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.78
Разрешение экрана
2712x1220
Частота обновления, Гц
144
Процессор
MediaTek Helio G200
Частота процессора, МГц
2200
Количество ядер
8
Развернуть
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
128
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
13
Камера, МП
50 Мп
Количество основных (тыловых) камер
1
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.4
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS
Аккумулятор
Li-Ion
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Infinix GT 30 — это игровой смартфон с большим экраном и высоким разрешением. Устройство оснащено ярким и четким AMOLED дисплеем с диагональю 6,78 дюймов и разрешением 2720x1224 пикселей, который обеспечивает отличное качество изображения и комфортное использование. Смартфон работает на базе операционной системы Android 15 с фирменной оболочкой XOS 15, которая предлагает удобный и интуитивно понятный интерфейс. Infinix GT 30 оснащен мощным процессором MediaTek Dimensity 7400, что обеспечивает быструю и плавную работу устройства. Смартфон также имеет большой объем оперативной памяти LPDDR5X, что позволяет ему легко справляться с многозадачностью и запускать требовательные приложения. Двойная основная камера позволяет делать качественные и яркие фотографии и видео. Смартфон имеет емкий аккумулятор на 5500 мАч, что обеспечивает длительное время работы без подзарядки. Infinix GT 30 также поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт, что позволяет быстро восстановить заряд батареи.
Самовывоз
Доставка
Отзывы


Смартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green - характеристики и описание, фото и цены представлены на карточке товара. Для того чтобы купить товар по цене 18000 руб., вам надо позвонить по телефону 8(812)426-98-99 в Санкт-Петербурге, или оформить покупку в личном кабинете.
Информация о технических характеристиках, комплекте поставки, стране изготовления и внешнем виде товара носит справочный характер и основывается на последних доступных к моменту публикации сведениях.
Для согласования условий договора и наличия доступных для заказа товаров с вами свяжется оператор.
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