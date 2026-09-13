Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue
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Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C85 8/256Gb Blue
Realme представляет современный смартфон с впечатляющими характеристиками, подходящий для широкого круга задач. Эта модель оснащена большим 6,8-дюймовым экраном, который обеспечивает погружение в контент благодаря частоте обновления 144 Гц. Яркие цвета и четкие изображения гарантированы разрешением экрана 1570x720. За производительность отвечает мощный процессор Qualcomm Snapdragon 685 с частотой 2800 МГц, который в сочетании с 8 Гб оперативной памяти позволяет запускать несколько приложений одновременно, обеспечивая быструю и плавную работу устройства. Смартфон имеет внушительный объем встроенной памяти — 256 Гб, что позволяет хранить множество приложений, фотографий и видео без необходимости в постоянной очистке. Работает устройство на основе операционной системы Android, что обеспечивает доступ к широкому ассортименту приложений и удобную настройку под индивидуальные предпочтения. Поддержка 4G LTE и 5G гарантирует высокоскоростное подключение к интернету в любой ситуации. Эргономичный пластиковый корпус голубого цвета не только приятен на вид, но и удобен в использовании. Наличие двух SIM-карт формата nano-SIM делает телефон идеальным решением для тех, кто хочет использовать один смартфон для работы и личных нужд.
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Теги товара: 256 GB, 8 GB, С NFC, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, С NFC, Две SIM-карты
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