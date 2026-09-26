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Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX

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Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 1
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 2
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 3
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 4
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 5
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 6
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 7
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 8
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 9
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 10
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 11
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 12
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 13
Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Линейка
HONOR X7e
Цвет
оранжевый
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 1
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 2
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 3
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 4
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 5
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 6
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 7
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 8
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 9
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 10
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 11
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 12
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 13
  • Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX - фото 14
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
20 210 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 743006
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Характеристики

Бренд
HONOR
Комплектация
USB-кабель, зарядное устройство, скрепка для извлечения SIM-карты, защитная пленка
Линейка
HONOR X7e
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
1294
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
12х8х4
Вес, г.
300

Описание товара Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX

Смартфон HONOR X7e HONOR X7e — современный смартфон с большим экраном, ёмкой батареей и стабильной производительностью для повседневных задач, общения и мультимедиа. Большой экран для комфортного использования Смартфон оснащён 6.61-дюймовым TFT-LCD дисплеем с разрешением 720 ? 1604 пикселей. Экран обеспечивает комфортный просмотр видео, работу с приложениями и общение в социальных сетях. Стабильная производительность 8-ядерный процессор MediaTek Helio G81 Ultra обеспечивает плавную работу системы, быструю загрузку приложений и комфортную многозадачность. Смартфон работает под управлением Android + MagicOS 10.0. Камеры для повседневной съёмки Основная камера 50 МП + QVGA позволяет делать чёткие фотографии и записывать видео в разрешении до Full HD 1920?1080. Фронтальная камера 5 МП подходит для селфи, видеозвонков и онлайн-общения. Ёмкий аккумулятор Батарея 7000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы без частой подзарядки. Зарядка осуществляется через современный разъём USB Type-C. Защита и надёжность Смартфон соответствует стандарту IP64, обеспечивая устойчивость к пыли и брызгам воды в повседневном использовании. Современные возможности подключения HONOR X7e поддерживает Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.1 и NFC для быстрой передачи данных и удобного подключения устройств. Поддерживается работа с двумя nano-SIM картами.

Отзывы о товаре Смартфон HONOR X7e 6/256GB Sunrise Orange 5109CHYX




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Характеристики
Бренд
HONOR
Комплектация
USB-кабель, зарядное устройство, скрепка для извлечения SIM-карты, защитная пленка
Линейка
HONOR X7e
Цвет
оранжевый
Материал корпуса
пластик
Ударопрочный корпус
нет
Класс защиты
IP64
Диагональ экрана, дюйм
6.61
Разрешение экрана
1604x720
Частота обновления, Гц
120
Процессор
MediaTek Helio G81 Ultra
Развернуть
Частота процессора, МГц
2000
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
6
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Фронтальная камера, МП
5
Камера, МП
50+0.08 МП
Количество основных (тыловых) камер
2
Wi-Fi
802.11 ac
Bluetooth
5.1
Поддержка NFC
да
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou
Аккумулятор
Si-C
Время работы в режиме ожидания
1294
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Сканер отпечатка пальца
да
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон HONOR X7e HONOR X7e — современный смартфон с большим экраном, ёмкой батареей и стабильной производительностью для повседневных задач, общения и мультимедиа. Большой экран для комфортного использования Смартфон оснащён 6.61-дюймовым TFT-LCD дисплеем с разрешением 720 ? 1604 пикселей. Экран обеспечивает комфортный просмотр видео, работу с приложениями и общение в социальных сетях. Стабильная производительность 8-ядерный процессор MediaTek Helio G81 Ultra обеспечивает плавную работу системы, быструю загрузку приложений и комфортную многозадачность. Смартфон работает под управлением Android + MagicOS 10.0. Камеры для повседневной съёмки Основная камера 50 МП + QVGA позволяет делать чёткие фотографии и записывать видео в разрешении до Full HD 1920?1080. Фронтальная камера 5 МП подходит для селфи, видеозвонков и онлайн-общения. Ёмкий аккумулятор Батарея 7000 мАч обеспечивает длительное время автономной работы без частой подзарядки. Зарядка осуществляется через современный разъём USB Type-C. Защита и надёжность Смартфон соответствует стандарту IP64, обеспечивая устойчивость к пыли и брызгам воды в повседневном использовании. Современные возможности подключения HONOR X7e поддерживает Wi-Fi 2.4/5 ГГц, Bluetooth 5.1 и NFC для быстрой передачи данных и удобного подключения устройств. Поддерживается работа с двумя nano-SIM картами.
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Отзывы


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