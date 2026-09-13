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Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple купить с доставкой в Санкт-Петербурге
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Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple

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Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 1
Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 2
Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 3
Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 4
Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 5
Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 6
Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
Характеристики
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
фиолетовый
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 1
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 2
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 3
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 4
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 5
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 6
  • Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple - фото 7
Оригинальный товар
Гарантия качества Этот товар имеет полную гарантию качества от официального представительства бренда. Мы обеспечиваем надежную онлайн-оплату и доставку, что гарантирует вам безопасность и удобство покупки. Выбирая наши товары, вы можете быть уверены в их подлинности и высоких стандартах обслуживания.
-29%
16 470 руб.  23 090 руб. 

Товар временно отсутствует в продаже

Код товара: 722829
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Характеристики

Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Размеры в упаковке, см
18х9х6
Вес, г.
500

Описание товара Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple

Смартфон Realme – это сочетание стиля и современных технологий, воплощённых в элегантном фиолетовом корпусе из прочного пластика. Данный телефон оснащён большим экраном с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1570x720 пикселей, что обеспечивает насыщенные цвета и чёткое изображение. Высокая частота обновления экрана в 144 Гц гарантирует плавность в работе и комфорт в использовании, особенно для геймеров и поклонников мультимедиа. Смартфон работает на операционной системе Android, что делает его функциональным и удобным в повседневной жизни. Объём оперативной памяти составляет 6 Гб, а встроенной памяти – 128 Гб, этого достаточно для хранения всех необходимых приложений, файлов и мультимедийных данных. Устройство поддерживает использование двух SIM-карт в формате nano-SIM и обеспечивает стабильное подключение к сети благодаря поддержке 4G LTE. Внутри смартфона находится мощный восьмиядерный процессор, который справляется с любыми задачами, от повседневных операций до требовательных приложений. Для навигации предусмотрена поддержка множества систем, включая GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, что делает устройство надёжным спутником в путешествиях. Особенно стоит отметить аккумулятор с технологией Si-C, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки, позволяя оставаться на связи и использовать все функции устройства в течение всего дня. Смартфон Realme – это ваш надёжный помощник, который всегда будет под рукой, сочетая в себе производительность, стиль и функциональность.

Отзывы о товаре Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple




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Характеристики
Бренд
Realme
Тип товара
Смартфон
Линейка
Realme C85
Цвет
фиолетовый
Материал корпуса
пластик
Диагональ экрана, дюйм
6.8
Разрешение экрана
1570x720
Частота обновления, Гц
144
Процессор
Qualcomm Snapdragon 685
Частота процессора, МГц
2800
Количество ядер
8
Операционная система
Android
Развернуть
Оперативная память
8
Встроенная память
256
Количество SIM-карт
2
Тип SIM-карты
nano-SIM
Поддержка 4G LTE
Да
Поддержка 5G
Да
Фронтальная камера, МП
8
Камера, МП
50 Mpx
Количество основных (тыловых) камер
1
Bluetooth
5.3
Система навигации
GPS, ГЛОНАСС, Galileo, BeiDou, QZSS
Аккумулятор
Si-C
Тип разъема для зарядки
USB Type-C
Гарантия
12
Страна производитель
Китай
Описание
Смартфон Realme – это сочетание стиля и современных технологий, воплощённых в элегантном фиолетовом корпусе из прочного пластика. Данный телефон оснащён большим экраном с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1570x720 пикселей, что обеспечивает насыщенные цвета и чёткое изображение. Высокая частота обновления экрана в 144 Гц гарантирует плавность в работе и комфорт в использовании, особенно для геймеров и поклонников мультимедиа. Смартфон работает на операционной системе Android, что делает его функциональным и удобным в повседневной жизни. Объём оперативной памяти составляет 6 Гб, а встроенной памяти – 128 Гб, этого достаточно для хранения всех необходимых приложений, файлов и мультимедийных данных. Устройство поддерживает использование двух SIM-карт в формате nano-SIM и обеспечивает стабильное подключение к сети благодаря поддержке 4G LTE. Внутри смартфона находится мощный восьмиядерный процессор, который справляется с любыми задачами, от повседневных операций до требовательных приложений. Для навигации предусмотрена поддержка множества систем, включая GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, что делает устройство надёжным спутником в путешествиях. Особенно стоит отметить аккумулятор с технологией Si-C, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки, позволяя оставаться на связи и использовать все функции устройства в течение всего дня. Смартфон Realme – это ваш надёжный помощник, который всегда будет под рукой, сочетая в себе производительность, стиль и функциональность.
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Отзывы


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