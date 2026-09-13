Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple
Товар временно отсутствует в продаже
Последняя цена, по которой товар был в наличии и доступен к заказу
- Безопасный возврат 14 дней
Характеристики
Описание товара Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple
Смартфон Realme – это сочетание стиля и современных технологий, воплощённых в элегантном фиолетовом корпусе из прочного пластика. Данный телефон оснащён большим экраном с диагональю 6,8 дюйма и разрешением 1570x720 пикселей, что обеспечивает насыщенные цвета и чёткое изображение. Высокая частота обновления экрана в 144 Гц гарантирует плавность в работе и комфорт в использовании, особенно для геймеров и поклонников мультимедиа. Смартфон работает на операционной системе Android, что делает его функциональным и удобным в повседневной жизни. Объём оперативной памяти составляет 6 Гб, а встроенной памяти – 128 Гб, этого достаточно для хранения всех необходимых приложений, файлов и мультимедийных данных. Устройство поддерживает использование двух SIM-карт в формате nano-SIM и обеспечивает стабильное подключение к сети благодаря поддержке 4G LTE. Внутри смартфона находится мощный восьмиядерный процессор, который справляется с любыми задачами, от повседневных операций до требовательных приложений. Для навигации предусмотрена поддержка множества систем, включая GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo и QZSS, что делает устройство надёжным спутником в путешествиях. Особенно стоит отметить аккумулятор с технологией Si-C, который обеспечивает длительное время работы без подзарядки, позволяя оставаться на связи и использовать все функции устройства в течение всего дня. Смартфон Realme – это ваш надёжный помощник, который всегда будет под рукой, сочетая в себе производительность, стиль и функциональность.
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Фиолетовый
Магазины и пункты выдачи в Санкт-Петербурге
Курьерская доставка в Санкт-Петербурге
Похожие товары
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb White
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Графит
-
В наличииЦена 18 000 руб. 26 690 руб.4500 руб. в СплитСмартфон Infinix GT 30 8/256Gb Green
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон Honor X8d 8/128Gb (5109CCTW) Gray
-
В наличииЦена 19 910 руб.4978 руб. в СплитСмартфон HONOR X7e 6/256GB Midnight Black 5109CHYV
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Black
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Cyan
-
В наличииЦена 26 630 руб.6658 руб. в СплитNova 15 Max Gold
-
В наличииЦена 27 020 руб.6755 руб. в СплитСмартфон Honor X9d 8/256Gb (5109BYKS) Gold
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJS GOLD HONOR
-
В наличииЦена 27 810 руб.6953 руб. в СплитМобильный телефон HONOR 600 Lite 8/256GB 5109CEJR GREY HONOR
-
В наличииЦена 29 850 руб.7463 руб. в СплитСмартфон Huawei Nova 15 12/256Gb 51098TSG Green
Смотрите также: Автомобильные держатели, Аксессуары для умных часов и фитнес-браслетов, Внешние аккумуляторы, Зарядные устройства для телефонов, Защитные стекла, пленки для телефонов, Кабели и адаптеры, Мобильные телефоны, Прочие аксессуары для смартфонов, Смартфоны, Умные очки, Умные часы, Чехлы для телефонов, Apple, Samsung, Tecno, Honor, Huawei, Infinix, Realme, Белый, Зеленый, Оранжевый, 64 GB
Теги товара: Фиолетовый, 256 GB, 8 GB, С GPS, С Type-C, Две SIM-карты, Фиолетовый, Для пожилых людей, для школьника, для первоклассника, Две SIM-карты, Фиолетовый
Отзывы о товаре Смартфон Realme C85 8/256Gb Purple